Проломлен череп: кто убил грудничка под Саратовом

В Саратовской области 22-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве малолетнего ребенка. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла 24 марта в квартире одного из домов на улице Шоссейной города Балашова. В жилище правоохранители обнаружили тело полуторагодовалого мальчика с множественными травмами.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти явилась тупая травма головы с переломом костей черепа и ушибом головного мозга.

По данному факту Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Отмечается, что задержанный является сожителем матери погибшего грудничка.



В настоящее время сотрудниками СК и органов внутренних дел проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование дела продолжается.

Похожая история произошла в декабре 2019 года в Челябинске. Там по обвинению в убийстве младенца задержали 29-летнего мужчину. По версии следствия, вечером 19 декабря 2019 года в квартире одного из домов Ленинского района подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из-за плача месячного сына причинил ему смертельные травмы, несколько раз ударив ребенка и бросив его на пол с высоты собственного роста.

Мальчика пытались спасти врачи, но спустя сутки, вечером 20 декабря, он скончался в больнице. По данным СК, в момент совершения преступления рядом находилась мать мальчика. Она пыталась остановить мужчину, но не смогла.

Следственным комитетом по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

«Они жили втроем: мама, папа и ребенок. Женщина не была расписана с задержанным, но он являлся биологическим отцом ребенка, Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Он уже признал свою вину», — уточняли в СК.

Между тем, как рассказала порталу «Первый областной» соседка семьи, мужчина употреблял алкоголь и наркотики, а также проводил время в странных компаниях.

«Мы когда узнали, что она беременна, надеялись, что она оставит его в роддоме. Роды начались дома, врачи видели условия дома и состояние родителей. Но ребенка забрали, видимо, была какая-то попытка, желание построить семью», — подчеркнула жительница дома.

Ранее, в июле 2019 года, Забайкальский суд приговорил Владимира Паукова к пожизненному заключению за убийство пасынка мухобойкой. Следствие установило, что в день убийства мужчина остался с мальчиком вдвоем. Выпив бутылку водки, Пауков решил научить его читать, однако ребенок отказался, чем вывел отчима из себя.

«Злоумышленник не менее четырех раз ударил мальчика рукой по груди и лицу, а затем избил пасынка мухобойкой по лицу, телу, рукам и ногам. После этого осужденный трижды поднял мальчика над головой и бросил на пол. Ребенок от полученных травм скончался», — уточнили в местном Следкоме.

Тело ребенка обнаружила мать, вернувшаяся с работы — она хотела обратиться за помощью, однако Пауков не дал ей вызвать медиков и полицию. Не исключено, что для этого он применил физическую силу: как выяснили правоохранители, мужчина регулярно избивал свою сожительницу с 2017 по 2018 год.

К делу были приложены доказательства по четырем случаям, когда после семейных скандалов женщина ходила с побоями от кулаков, ремня и даже сапог по всему телу. Также доказано, что злоумышленник не только занимался домашней тиранией, но и регулярно совершал налеты на квартиры местных жителей.

По решению суда житель города Балея Владимир Пауков был признан виновным сразу по нескольким статьям — «Убийство малолетнего», «Истязание», а также «Кража чужого имущества» — в том числе с причинением значительного ущерба потерпевшим и незаконным проникновением в жилище.