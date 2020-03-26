Новые меры: как накажут за нарушение карантина

В России примут новые меры для предупреждения распространения коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, он сказал про штрафы, которые должны будут платить те, кто не будет соблюдать меры, введенные для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

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«Необходимость мер очевидна для всех, кто ответственно относится к сложившейся ситуации. У нас их абсолютное большинство», — отметил председатель кабмина на заседании правительства.

Он добавил, что есть граждане, которые легкомысленно относятся к вопросу безопасности окружающих и собственного здоровья. По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.

«Мы будем штрафовать и граждан, и должностных и юридических лиц», — подчеркнул российский премьер.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, в котором было прописано ужесточение ответственности за несоблюдение правил карантина. Нарушителям грозят штрафы в размере от полумиллиона до двух миллионов рублей, а также лишение права на профессию на несколько лет или лишение свободы на срок до семи лет. Точное наказание определяется в зависимости от степени нарушения и обстоятельств произошедшего.

В частности, предлагалось ввести штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. для тех, кто нарушив карантин, заразил массу окружающих его людей. В этом случае также предусмотрено ограничение свободы на срок от трех лет. Если нарушение при этом привело по неосторожности к смерти человека, то виновника могут оштрафовать на 2 млн руб. или отправить в тюрьму на срок до пяти лет. Если скончались два человека или больше, депутаты предложили лишить нарушителя свободы на срок до семи лет.

Если же действия совершены умышленно, то обвиняемого можно привлечь по статье о терроризме, хулиганстве или диверсии (ст. 205, 213, 281 УК РФ), сообщается в законопроекте..

По мнению ведущего специалиста Инфекционной клинической больницы №2, академика Виктора Малеева, людей, которые нарушают карантин, необходимо штрафовать.

«Надо, конечно. Они же что делают? Заражают других. Все сейчас боятся бактериологического оружия, а вот эти контактировавшие, по сути, настоящие бактериологические бомбы. Потому что они ходят с вирусом и разносят его. За намеренное заражение ВИЧ-инфекцией есть наказание. Здесь то же самое», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Малеев добавил, что, заражая других, люди приносят неприятность обществу. Следовательно, они должны нести за это ответственность по закону. «Если мы их не будем наказывать, то они и дальше будут действовать, и мы не сможет прекратить эпидемию», — уверен академик.

На сегодняшний день в России зафиксировано 840 случаев инфицирования, из них два человека умерли и 38 выздоровели. Зараженные были обнаружены в 56 регионах страны. Больше всего инфицированных в Москве — 546 человек. По Московской области положительные тесты выявили у 41 пациента. В Санкт-Петербурге зафиксировано 26 случаев инфицирования COVID-19, в Свердловской области — 20. В остальных регионах количество инфицированных меньше 20.

Распространение коронавирусной инфекции началось с конца декабря прошлого года. Эпицентром вспышки заболевания стал китайский Ухань. После этого вирус появился в Иране, Южной Корее, европейских странах. На данный момент основным источником инфицирования является Италия. Там количество зараженных приближается к китайским показателям, а по смертности (7,5 тыс. человек скончались) эта страна уже вдвое перегнала Китай. За ней следуют Испания, КНР и Иран.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что эта вспышка коронавируса является пандемией, а не эпидемией с многочисленными очагами, как считалось раньше. Страны по всему миру предпринимают экстренные меры по противодействию распространения коронавируса и прекращению пандемии.