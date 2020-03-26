«Избавить от страданий»: петербуржец зарезал родителей во сне

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве своих родителей. Об этом сообщили в главном следственном управлении городского СК.

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По данным следствия, преступление произошло 25 марта 2020 года в квартире на Казанской улице Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Вечером, когда родители предполагаемого убийцы уснули, он напал на них с ножом — 50-летней матери мужчина нанес множественные ранения, от которых она скончалась на месте. Сразу после этого он накинулся на проснувшегося 56-летнего отца и также несколько раз ударил его оружием, после чего скрылся с места преступления.

По данным портала «Фонтанка», подозреваемый, покинув квартиру, сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем, однако не уточнил свое местонахождение.

Сотрудники МВД сразу же вызвали скорую помощь в квартиру, где произошла расправа. Приехавшие врачи обнаружили, что отец предполагаемого убийцы был еще жив. Мужчину госпитализировали, однако на пути в больницу потерпевший скончался от потери крови.

В СК сообщают, что подозреваемый был оперативно найден «по горячим следам». Свою вину мужчина признал, а также пояснил следствию, что решился на убийство, так как хотел избавить родителей от «земных страданий». По его словам, они слишком «тяготились земной жизнью».

Соседи обвиняемого сообщили, что мужчина на момент преступления был безработным, хотя недавно занимал должность охранника в одном из ЧОПов. Также в ходе следствия выяснилось, что он состоит на психиатрическом учете.

Портал «Фонтанка» пишет, что по обстановке в комнате предполагаемого злоумышленника можно предположить, что он увлекается религиозными течениями, популярными в Индии.

На петербуржца завели уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства преступления устанавливаются.

Напомним, что ранее похожий случай произошел в Москве. Тогда 39-летний мужчина убил 38-летнюю жену и ее родителей.

В ночь на 21 марта в квартире по Волоколамскому шоссе между супругами произошла ссора, в результате которой предполагаемый преступник нанес жене несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте. После этого он набросился и на ее 60-летних родителей — они также погибли от множественных ножевых ранений.

По данным следствия, в тот момент от криков проснулись дети семейной пары трех и восьми лет — они стали свидетелями убийства своих родственников. При этом в СК отмечают, что их отец решил не трогать.

После расправы мужчина позвонил своим родителям и рассказал о произошедшем, а затем признался в убийстве трех человек полиции. По прибытии сотрудников правоохранительных органов подозреваемый показал нож, которым убил родственников, а также рассказал детали преступления.

«Пятый канал», ссылаясь на информированный источник, сообщил, что задержанный в момент преступления находился под действием лекарственных препаратов.

«Вчера вечером он приехал к тестю с тещей, ему постелили в одной из комнат. Однако мужчина жаловался на стресс, у него продолжались панические атаки. По предварительной информации, жена сделала ему успокаивающий укол. Вероятно, ночью у него начались галлюцинации. <…> Сейчас мужчина пришел в себя, осознает, что сделал. При задержании сопротивления не оказывал», — также рассказал источник в силовых структурах порталу kp.ru.

Знакомые подозреваемого сообщили телеканалу РЕН ТВ, что в последнее время у мужчины были трудности на работе, в результате чего он страдал от проблем с аппетитом и сном. По словам приятелей подозреваемого, незадолго до преступления он ходил «бледный как простыня».

На него завели уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Его дети на время переданы родственникам.