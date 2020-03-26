«Скитались в шалашах»: суд решил судьбу матери детей-маугли

Читинский суд лишил родительских прав мать четырех детей, которых общественники обнаружили в заброшенном здании вместе с их отцом. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Забайкальского края.

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Суд установил, что женщина зимой оставила детей в возрасте от 3 до 11 лет в заброшенном неотапливаемом полуразрушенном здании с сожителем, скрывающимся от органов полиции. Несовершеннолетним пришлось спать на тряпках возле костра, собирать металлолом и на вырученные от его сдачи деньги покупать продукты. В то же время в доме не было элементарных санитарных условий.

«Несмотря на оказанную социальными службами помощь, в ходе рассмотрения дела ответчик не проявила заинтересованности в изменении своего отношения к детям, не приняла мер к созданию для них надлежащих условий воспитания, развития и образования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

На заключительное заседание женщина не явилась. По мнению суда, действия матери расцениваются как уклонение от выполнения родительских обязанностей и жестокое обращение с детьми.

Об этой семье стало известно еще 23 января 2020 года. В тот день житель Читы обнаружил в заброшенном полуразрушенном доме без отопления и бытовых условий мужчину и четырех грязных и худых детей в возрасте от 3 до 12 лет.

На видеозаписи было видно, что они греются у костра. «Жили, грубо говоря, в разрушенном доме без окон, без дверей. Костерчик посередине горит. Обращались к людям, помощи никакой не нашли», — написал в Instagram общественник Евгений Федоров.

По его словам, семью он обнаружил совершенно случайно, когда искал с приятелем собаку. После этого Федоров отвез их к себе домой.

«Старшему говорю: «Иди мойся». Смотрю, он отмыться не может. Вехотку ему дал такую шахтерскую. Он все равно не может отмыться. У меня есть средство, которым отмываю руки от мазута. Вот им я его и отмывал. До такой степени вся эта копоть впиталась», — рассказывал общественник порталу «Чита.Ру»

Сам отец заявил, что раньше жил с семьей в забайкальском селе Александровский Завод. Оттуда их отправили в город — там с одной квартиры выгнали, а вторая сгорела. Органы опеки оказывали помощь, однако потребовали, чтобы мужчина официально трудоустроился. В противном случае детей могли забрать. Мужчина уточнил, что мать детей ушла в запой и бросила семью.

«Уехали в Читу. Остановились у сестры. Я устроился на работу на кирпичный завод. Меня подставляют, увольняют. Семью оформляю в «Берегиню» (центр соцпомощи — «Газета.Ru»). Устраиваюсь грузчиком. Снимаю дом, забираю детей», — отметил мужчина и добавил, что потом его сильно избил родственник, а семью «выкинули из дома».

По данным региональных СМИ, семья еще с октября 2017 года стояла на учете как находящаяся в социально-опасном положении. «Специалисты центра социального обслуживания постоянно проводили с родителями разъяснительные беседы по воспитанию и содержанию детей, о санитарном состоянии дома, о здоровом образе жизни», — заявляли в местной соцзащите.

Уполномоченный по правам ребенка в Забайкалье Иван Катанаев сообщал, что всего в семье шесть детей. Самая младшая дочь находится в Доме малютки, а старший брат — под опекой бабушки. При этом в документах детей в графе «отец» стоит прочерк.

При этом выяснилось, что отец семейства имеет судимости по нескольким статьям, включая кражи, нанесение телесных повреждений и распространение наркотиков.

«Два месяца семья была вне поля зрения всех социальных органов. Где-то скитались, в шалашах, таких вот домах. По словам детей, мама ушла куда-то в воскресенье и до сих пор ее нет», — заявил Катанаев.

Полиция уже арестовала отца. Поводом стала неявка мужчины в суд, из-за этого он находился в розыске. Детей направили в социальный приют. Отмечается, что мужчина спокойно отнесся к своему задержанию.

«Он был к этому готов. Вещи собрал. С детьми попрощался. Он согласен, что надо свои проблемы решать, а дети должны быть в безопасном месте», — добавил омудсмен.

По факту произошедшего Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении органов соцслужб по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан».

По мнению следствия, нарушение прав детей стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики своих должностных обязанностей по защите прав несовершеннолетних