20 ножевых: как белгородец расправился с тещей и сыном

В Белгороде возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве тещи и нападении на сына. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Реклама

По данным следствия, в ночь на 24 марта 2020 года на улице Садовой в Белгороде между задержанным и его 58-летней тещей завязался конфликт. В ходе него пьяный мужчина взял нож и не менее 20 раз ударил им потерпевшую – от полученных ранений она скончалась на месте.

Как сообщает СК, убийство произошло на глазах у 10-летнего сына белгородца. Увидев, что мальчик стал свидетелем преступления, подозреваемый накинулся с ножом и на него, однако нанес ребенку только несколько ударов, после чего, не доводя расправу до конца, покинул дом.

Соседи отреагировали на крики, доносившиеся из квартиры – именно они вызвали полицию и скорую помощь мальчику.

Следком провел комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых был задержан подозреваемый. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

По данным Telegram-канала Belgorod01, мужчина психически болен. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В следкоме же заявили, что в настоящее время все детали произошедшего уточняются – назначены судебные экспертизы.

Подобный случай произошел 3 мая 2019 года в Саратовской области. Тогда в одном из поселков Советского района около 23.00 по местному времени (22.00 мск) 20-летний парень приехал на разборки в квартиру своей 42-летней тещи. Он считал, что женщина рассорила его с супругой.

Как сообщает СК, между родственниками завязалась ссора, в ходе которой зять схватил гаечный ключ и ударил тещу по голове. Когда злоумышленник пошел к выходу из квартиры, женщина стала выкрикивать оскорбления ему вдогонку. В ответ на это парень достал нож и несколько раз ударил жертву в спину.

На следующее утро соседи погибшей заметили, что двери ее квартиры открыты, а, заглянув внутрь, обнаружили лежащее в луже крови тело. Об увиденном соседи сообщили в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали убийцу. Тот сразу же признал свою вину и рассказал подробности преступления.

В сентябре 2019 года молодого человека признали виновным по статье «Убийство» и приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить родственникам потерпевшей 1,5 млн рублей. В СК уточняли, что это не первая его судимость.

Между тем, в феврале того же года похожая история случилась в Барнауле. Там 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру к теще – он считал ее виновной в разрыве с бывшей женой, с которой он разошелся в январе 2019 года.

В ходе ссоры злоумышленник накинулся на потерпевшую и до смерти избил ее, после чего скрылся в другом городе.

Тем не менее вскоре полиция задержала мужчину. Хотя вину в преступлении он не признал, в августе 2019 года суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.