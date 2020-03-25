Первая смерть от хантавируса: что о нем известно

23 марта в Китае пассажир автобуса, следовавшего из провинции Юньнань в Шаньдун, почувствовал недомогание – ему вызывали скорую помощь. Через три часа после госпитализации мужчина скончался. Выяснилось, что причиной его смерти стал хантавирус.

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После инцидента СМИ стали называть данную инфекцию «новой» и даже сравнивать ее с коронавирусом. При этом, по информации международного медицинского справочника MSD, хантавирус известен науке уже нескольких десятилетий и давно изучен.

Что такое хантавирус?

По данным справочника MSD, заражение хантавирусом вызывает симптомы, подобные обычной простуде: лихорадка, боль в мышцах и тошнота. Иногда фиксируется затруднение дыхания. Как правило, симптомы проявляются в течение двух-четырех недель после заражения. При этом, в отличие от простого ОРВИ, при хантавирусе насморк и боли в горле прослеживаются крайне редко.

Как сообщается в медицинском справочнике, вирус имеет два основных проявления – легочный синдром и геморрагическую лихорадку.

При легочном синдроме, который чаще всего встречается в США, Южной Америке и Панаме, помимо вышеописанных симптомов, могут наблюдаться гипотония и отек легких.

Также хантавирус в некоторых случаях способствует быстрому заполнению легких жидкостью, что может привести к летальному исходу – по информации справочника MSD, смертность в подобных случаях достигает 50%.

Тем не менее, чаще всего заболевание легочного типа проходит без осложнений и пациент полностью выздоравливает через две-три недели с момента проявления симптомов.

В свою очередь геморрагическая лихорадка, вызываемая хантавирусом, начинается чаще всего внезапно – с высокой температурой, головной болью, а также болями в спине и животе. Тем не менее, по данным справочникам MSD, при самых легких формах она может и вовсе пройти бессимптомно.

Восстановление пациента обычно занимает три-шесть недель, однако в тяжелых случаях может затянуться и до полугода. Летальные исходы приходятся на 6-15% случаев заражения и, как правило, встречаются у людей с самыми тяжелыми формами течения болезни.

Могу ли я им заразиться?

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, хантавирус чаще всего передается через дыхательные пути, глаза или рот после контакта с животными (в частности — с грызунами), а также после их укусов.

Передача инфекции от человека к человеку возможна крайне редко, поэтому и заразиться хантавирусом в повседневной жизни будет сложно.

Главной мерой предосторожности может стать исключение контакта с дикими и бездомными животными.

Стоит ли переживать?

Хотя хантавирус и может приводить к летальному исходу, он все-таки не имеет большого распространения в мире.

«Таких больших эпидемий, как сейчас вызвал коронавирус COVID-19, хантавирус не вызывает. Это опасная инфекция, однако таких результатов за ним не следует», — заявил URA.RU вирусолог, академик РЕАН Анатолий Альштейн .

По данным портала Independent, мировая медицина в настоящее время намного лучше оснащена для борьбы с хантавирусом, нежели с COVID-19.