До семи лет колонии: как будут карать за побег из карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму. Как сообщает «Парламентская газета», документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента РФ.

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Инициаторы документа – спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«С учетом сложившейся обстановки повышенной опасности распространения массового заболевания граждан, предлагается повысить действующие санкции статьи 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» УК РФ», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В этой статье предлагается установить повышенную ответственность за умышленное нарушение санитарно-эпидемиологических правил и создание угрозы массового заражения людей. Предлагается и новая часть к ст. 236 УК РФ – она предусматривает повышенную ответственность для тех, кто нарушил карантин и чьи действие привели к гибели двух и более человек. Кроме того, поправки вносятся в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса России «Подследственность».

Нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан, предлагается наказывать по 236 УК РФ либо лишением свободы на на срок до трех лет, либо же – штрафом в размере до 1 млн рублей. Кроме того,

виновникам заражения и нарушения карантина будет грозить запрет на право заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если подобное нарушение вызвало неосторожности смерть человека, или была создана угроза для людей в результате умысла, то нарушитель может быть лишен свободы на срок до пяти лет или оштрафован на 2 млн рублей. При летальном исходе действий нарушителя наказание может вырасти до семи лет лишения свободы.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина по коронавирусу. Поручение было дано Минюсту, Минэкономразвития и МВД по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

«Представить в правительство предложения <...>, направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение введенных карантинных мер в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории РФ», – говорится в поручении. Срок исполнения – 25 марта, среда.

Пресс-служба Минюста днем ранее сообщила, что в правительство направлен проект поправок в КоАП для обеспечения неукоснительного соблюдения карантинных правил. Размер предлагаемых санкций к нарушителям не сообщается, но законопроект должен повысить эффективность превентивной фунции законодательства – то есть, чтобы нарушение карантина осознавалось гражданами как серьезное нарушение.

Ранее депутаты Госдумы предложили внести в Уголовный кодекс поправки, ужесточающие наказание за нарушение карантина.

«В Уголовном кодексе существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан, но в ситуации с коронавирусом установить такой факт, как «повлекшее за собой», чрезвычайно сложно. Поэтому мы предполагаем дополнить УК», — заявил замруководителя думской фракции единороссов Андрей Исаев.

По словам Исаева, нужно зафиксировать – уголовная ответственность будет наступать, если создается реальная угроза массового заражения или отравления россиян. Депутат подчеркнул, что лишать свободы за самовольное оставление карантина не будут.

«Мы предполагаем установить за это достаточно большие штрафы, исправительные работы, а также запрет на занятие руководящих должностей на определенный период», – перечислил он готовящиеся меры.

Исаев подчеркнул, что злостные нарушители карантина должны понять всю серьезность общественного вреда от их поступка.«Взрослые люди, которые знают, что инфицированы и которым разъяснили необходимые требования карантина, но они злостно ради своих собственных интересов пренебрегают этими требованиями, ставят под угрозу здоровье и, возможно, жизнь других людей, должны осознавать себя преступниками», – резюмировал он.

Коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена правительством России в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

За побег с карантина сейчас грозит административная санкция — по статье 19.5 КоАП. Штраф составляет от 300 до 500 рублей.

Под уголовную ответственность сбежавшие из больницы пациенты с коронавирусом могут попасть, если станут причиной массового заражения или приведут к гибели хотя бы одного человека после контакта с ними. В этом случае на беглецов распространяется статья 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» с максимальной санкцией до пяти лет лишения свободы.