«Все отрицают»: 39-летний москвич умер после ринопластики

В Москве в одной из частных клиник после операции скончался 39-летний Артем Бурим — ему делали пластику носа, а также неба и глотки. Об этом «Газете.Ru» рассказала супруга погибшего 25-летняя Виктория Бурим.

«Умер в клинике на Арбате сегодня. Врачи все отрицают, у них три версии произошедшего. Один мне рассказывает, что Артем вышел из под наркоза, другой говорит, что не вышел, третий говорит, что он вышел и повырывал сам себе капельницы. Завтра я встречаюсь с медиками», — уточнила девушка.

По ее словам, супруг скончался еще в 18.30 23 марта, однако врачи связались с ней только на следующий день в 05.00. Она уточнила, что мужчина обратился в клинику из-за храпа.

«Изначально планировалась операция по удалению храпа, то есть лазером прижигают небо — это под местной анестезией делают. Но врач его посмотрел и сказал, что нужно еще и ринопластику делать, поэтому требуется общий наркоз. Небо, нос и все под общим. Где были врачи, которые недоглядели? Как он сам проснулся, выдернул из себя капельницы?», — рассказывает «Газете.Ru» Виктория Бурим.

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Девушка нашла эту клинику в интернете — супруг прошел консультацию, после чего ему предложили скидку на операцию в размере 50%.

«Мне сказали, что операция прошла успешно. Я говорю, как успешно, если муж умер. У него осталось трое детей, ребенку младшему два месяца», — заключила Бурим.

Москвичка требует, чтобы вскрытие тела ее супруга проходило с участием поверенного, а также собирается подать заявление в прокуратуру.

В самой клинике, где произошла трагедия, приводят следующую версию трагедии. «После проведения лор операции в ранний послеоперационный период у пациента развилась острая сердечная недостаточность. Медиками были проведены реанимационные мероприятия в полном объеме, которые не дали результата. По факту происшествия ведется доследственная проверка. На данный момент клиника находится в тесном контакте с родственниками погибшего», — сообщила «Газете.Ru» пресс-секретарь медучреждения Марина Вогель.

Сотрудники СК по Москве дадут правовую оценку произошедшему и решат, проходят ли действия клиники по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение смерти». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, как рассказал «Газете.Ru» пластический хирург Юрий Иншаков, у пациента после выхода из наркоза действительно может быть возбужденное состояние — он может пытаться вырвать из себя катетеры и трубки. В таких случаях медики обязаны держать его, пока он не успокоится.

Ранее, в октябре 2019 года, правоохранители возбудили дело в отношении еще одной московской клиники — там 31-летняя женщина скончалась после операции на груди.



Как сообщает РЕН ТВ, 28 августа она обратилась в частную клинику на Госпитальном проезде для проведения операции по увеличению груди. После того, как москвичка вышла из наркоза, у нее произошла остановка дыхания. После обследования у нее обнаружили ишемические изменения в задних отделах головного мозга. Пациентку срочно положили в больницу, где спустя полтора месяца, 1 октября, она скончалась.

«На реабилитации в другом центре, полтора месяца спустя, произошла смерть при повторной остановке», — рассказал РЕН ТВ председатель совета директоров клиники Константин Симкин. «В течение всего времени лечения пациентки мы поддерживали активные контакты с родственниками, воспринимая эту ситуацию очень близко к сердцу», — говорилось в сообщении медучреждения.