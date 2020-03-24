Последняя стадия: москвичка скончалась от рака в Коммунарке

69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке — она имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат. Об сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

По данным Telegram-канал Baza, погибшую зовут Зинаида Мусияченко. Ее поместили в медучреждения на карантин, поскольку ее дочь недавно вернулась из Европы.

В оперштабе сообщили, что женщина скончалась на фоне осложнений онкологического заболевания и пневмонии. Ее внутренние органы были поражены метастазами — при поступлении врачи оценили ее состояние как тяжелое. У пациентки была терминальная стадия рака.

Реклама

Ранее, 19 марта 2020 года, стало известно, что в инфекционной больнице №2 скончалась 79-летняя пенсионерка — у нее был подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19».

По данным оперативного штаба, 13 марта женщина была госпитализирована с подозрением на инфекцию. В частной клинике выяснилось, что она больна COVID-19, после чего ее доставили в инфекционную больницу №2.

Медики оценили состояние москвички как тяжелое. Из-за усиления дыхательной недостаточности ей назначили комплексную интенсивную терапию — до смерти женщина находилась в отделении реанимации, в изолированном боксе.

Как сообщала главврач больницы Светлана Краснова, у пациентки имелся ряд хронических заболеваний: сахарный диабет второго типа, атеросклероз и гипертоническая болезнь сердца. Смерть женщины наступила в результате пневмонии, которая развилась на фоне вышеперечисленных заболеваний, а также артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, мочекаменной и церебровасулярной болезней, заявляли в оперштабе.

Там напомнили, что люди старше 60 лет особенно тяжело переносят осложнения из-за инфекционных заболеваний. В связи с этим в понедельник, 23 марта 2020 года, мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых жителей столицы сохранять режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также те, кто перенес инсульт или инфаркт, обязаны соблюдать домашний режим.

Тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования учреждения, а также сотрудников органов госвласти и здравоохранения, запрет не касается.

Всех остальных пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей работодатели обязаны либо перевести на удаленную работу, либо предоставить оплачиваемый отпуск, либо отправить на больничный.

«Прошу пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Если есть возможность, самое лучшее — поехать на дачу, тем более, погода в ближайшие дни обещает быть теплой», — подчеркнул мэр Москвы.

Для пожилых и хронически больных москвичей также действует доставка продуктов и лекарств — для получения помощи нужно позвонить по номеру 8-495-870-45-09.

Более того, градоначальник обязал операторов связи не отключать телефоны и интернет-соединение при нулевом и «минусовом» балансе у вышеуказанных категорий граждан, находящихся на карантине. Взимание штрафов за просроченные платежи по услугам ЖКХ также приостановлено.

Кроме того, всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезнями, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере четырех тысяч рублей, отметил мэр.

По словам Собянина, половина этой суммы будет выплачена авансом, а остальные две тысячи рублей — по окончании домашнего режима и только при условии ответственного соблюдения режима самоизоляции.