«Утром придется продрогнуть»: антициклон подморозит Москву

В начале недели в европейской части России будет властвовать мощный стационарный антициклон. Однако к выходным москвичей ждет повышение температуры до +15°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

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«В понедельник, вторник мы будем находиться в холодной части антициклона, поэтому северный и северо-восточной ветер, плюс отсутствие облаков приведет к тому, что ночные температуры будут отрицательными, а дневные будут около нулевой отметки. Утром придется продрогнуть», — подчеркнул Вильфанд.

Синоптик отметил, что такой антициклон называется блокирующим. Если бы явление произошло зимой, то на протяжении длительного времени температура воздуха держалась бы в районе -28…-30°C. «А вот если бы он летом (в июле) пришел, то жара в Москве перевалила бы за 30-градусную отметку», — заявил он в разговоре с «Российской газетой».

По словам Вильфанда, антициклон будет обуславливать погоду в течение этой недели и, возможно, останется и на следующую — будет наблюдаться очень большая амплитуда перепадов температур. «Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха. Мы прогнозируем, что в первой половине недели по ночам будет минус 5-10 градусов», — уточнил синоптик.

Специалист подчеркнул, что постепенно температура ночью будет расти, однако выше нуля она пока не поднимется, а вот днем жителей столицы ждет приятный сюрприз в середине недели — из холодной части антициклона европейская часть России переместится в центр, а во второй половине недели в его западной части, где подуют теплые южные ветры. В итоге, несмотря на холодное начало недели к выходным температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов.

«Во вторник будет уже +5, в среду — +7…+8 градусов, а в пятницу днем воздух вполне может прогреться и до +13…+15 градусов. И в субботу тоже. Как долго продержится тепло, будет зависеть от скорости разрушения антициклона. Прогнозируем, что тепло установится до конца месяца. До 1 апреля циклон будет существовать», — заверил москвичей Вильфанд.

Синоптики предупреждают, что при такой переменчивой погоде при слабости адаптации, снижении защитных механизмов, хроническом переутомлении, могут развиваться метеопатические расстройства, а также перепады настроения, тревога или депрессия, упадок сил, бессонница или сонливость, снижение умственной и физической работоспособности, передает «Вечерняя Москва».

Последний снег в столице должен выпасть в начале недели, заявил ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник и вторник, 23 и 24 марта, в столице атмосфера будет неустойчивой, в связи с чем возможно выпадение небольшого локального снега. Синоптик также отметил, что в эти дни температура воздуха в Москве к утру упадет до -1...-6°C, а в середине дня ожидается от -1 до +4°C.

В конце февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил РИА «Новости», что март в Москве по температуре окажется на 2-5 °C выше нормы. По его словам, март по климату (до 27-го числа) в России считается еще зимним месяцем. «Слабые заморозки изредка будут возвращаться, но без экстремальных показателей. Тем не менее, очень теплая зима, безусловно, предоставит грядущей весне карт-бланш», — подчеркнул метеоролог.

Более того, специалисты погодного центра «Фобос» предсказали начало метеорологической весны в России с 25 марта. По данным специалистов, климатический календарь опережает нормальные показатели на две недели, передавало РИА «Новости».