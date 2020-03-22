Новая норма: когда придет весна

Специалисты погодного центра «Фобос» предсказали начало метеорологической весны в России с 25 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во второй половине наступающей недели температура воздуха поднимется до +10...+15°C днем, что превышает нормальные показатели для этого времени года на шесть-семь градусов.

Климатический календарь опережается также на две недели. Ночные температуры синоптики ожидают в районе нуля градусов.

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Фенологическая весна — когда среднесуточная температура превышает +5°C — наступит в последние дни марта. Поспособствовать этому должен скандинавский антициклон.

Накануне в Гидрометцентре заявили, что на следующей неделе в столице ожидаются холодные ночи и относительно теплая весенняя погода днем. По данным синоптиков, в пятницу, 27 марта, в Москве ожидается +11°C — +16°C. Максимальная скорость ветра прогнозируется во вторник, 24 марта. Порывы ветра достигнут 17 м/c. Всю неделю преимущественно будет переменная облачность и без осадков.

Ночью столбики термометров будут показывать в среднем -7°C...0°C.

20 марта Московский планетарий отметил, что в Москве наступила астрономическая весна. «Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном — осень», — говорится в сообщении музея.

В 6:53 мск в минувшую пятницу наступило весеннее равноденствие.

Из-за теплой погоды в Москве раньше времени проснулись бабочки — крапивницы и лимонницы. Как отметили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы, насекомых обнаружили сотрудники ГПБУ «Мосприрода» в Измайловском и Терлецком лесопарках. Это не те бабочки, которые вышли из куколок, а те, которые проснулись после «зимней спячки». Они пробуждаются при появлении первых признаков тепла, обычно это происходит в конце марта — начале апреля.

В Подмосковье из спячки начали выходить гадюки. Змей обнаружили жители городского округа Воскресенск, сообщила «Москва 24». Женщина нашла целое скопление гадюк возле реки Натынки.

«Некоторые любители наблюдений за природой предположили, что находкой оказались гадюки Никольского — редкий вид змей, чьи укусы особенно болезненны. Специалисты природоохранного фонда «Верховье», которые ведут полевые исследования, опровергли эту информацию. Гадюка Никольского обитает в лесостепных зонах России, и Подмосковье не входит в их ареал», — пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что гадюка обыкновенная числится в списке редких животных и занесена в Красную книгу Московской области. Эти змеи обитают в большинстве своем в Северном Подмосковье.

Кроме того, в Москве уже проснулись клещи и божьи коровки, а в столичном зоопарке раньше времени вышли из спячки сурки и медведи.

Последний снег в столице должен выпасть в начале следующей недели, заявил ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник и вторник, 23 и 24 марта, в столице атмосфера будет неустойчивой, в связи с чем возможно выпадение небольшого локального снега. Синоптик также отметил, что в эти дни температура воздуха в Москве к утру упадет до -1...-6°C, а в середине дня ожидается от -1 до +4°C.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее утверждал, что вторая половина марта в Москве будет холоднее первой. «Потепление в ближайшее время не предвидится. В течение следующей недели температура будет около нуля до четверга. Затем немного потеплеет, но уже в выходные ожидается очередное похолодание», — указывал синоптик.

Вильфанд также подчеркивал, что после тепловых аномалий в начале месяца — когда столбик термометра поднимался до +10 °C — москвичей ждет «почти нормальная погода».

В конце февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил РИА «Новости», что март в Москве по температуре окажется на 2-5 °C выше нормы. По его словам, март по климату (до 27-го числа) в России считается еще зимним месяцем. «Слабые заморозки изредка будут возвращаться, но без экстремальных показателей. Тем не менее, очень теплая зима, безусловно, предоставит грядущей весне карт-бланш», — подчеркнул метеоролог.