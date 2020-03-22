РПЦ против вируса: патриарх Кирилл утвердил новые молитвы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.

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Тексты молитв приводятся на сайте РПЦ. Ранее Синод на заседании принял заявление в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», — говорится в тексте.

Также Синод призвал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».

Известно, что Белгородская митрополия будет бороться с коронавирусом колокольным звоном, он будет звучать пять раз в день во всех храмах региона. В митрополии отметили, что в ситуации с коронавирусом кроме санитарной защиты будут предприняты «меры защиты духовной».

«Колокольный звон продолжительностью не более 3 минут будет повторяться в 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 и в 21.00 (по мск) во всех храмах Белгородской области ежедневно», — говорится в сообщении митрополии.

Как отмечается, меры эти согласованы с епископами Белгородской митрополии. Их поддержал губернатор Белгородской области Евгений Савченко. К крестному ходу в митрополии решили не прибегать, так как он подразумевает скопление людей.

Колокольный звон был избран как средство защиты от вируса в том числе из-за того, что во время эпидемий в древней Руси всегда звучали колокола.

Тем временем в православных храмах ужесточаются санитарные правила при совершении таинств — крещения, причастия и соборования. Так, священнослужители будут подавать запивку — напиток из горячей воды и вина, которым запивают причастие, — «только индивидуально», то есть «каждому причастнику» и в одноразовой посуде.

Во время раздачи антидора — части хлеба, которую вкушают на литургии не причащавшиеся, — сотрудникам церкви необходимо использовать гигиенические перчатки. Плат, который используется для причастия прихожан, должен стираться после каждого богослужения и использоваться «только для убережения Святых Таин от возможного падения на пол и для обтирания лжицы [ложечки для причастия]».

Кроме того, священники обязаны протирать губы причастников «бумажными салфетками с последующим сожжением». При этом сами причастники должны воздержаться от целования чаши со святыми дарами.

Изменится также и обряд крещения. Теперь священнослужители должны сменять и освящать воду строго «для каждого отдельного случая». После каждого крещения купель должна быть продезинфицирована специальной жидкостью.

В РПЦ планируют сжигать не только бумажные салфетки, которыми будут вытирать губы причастников, но и ватные палочки, используемые для таинства соборования или елеосвящения [помазание тела верующего освященным елеем].

Помимо этого, Евангелие, праздничная икона или крест должны быть протерты «с использованием дезинфицирующего раствора» после каждого целования. Московским священнослужителям следует отказать прихожанам в целовании креста по окончании литургии. Вместо этого планируется возлагать крест на головы мирян. Также во время богослужений людям запрещено целовать руки священнослужителей.

В РПЦ также решили приостановить работу воскресных школ, приходских секций и кружков. Социальные службы приходов, подворий и монастырей должны по возможности оказать помощь пожилым прихожанам, доставив на дом продукты.

Патриарх Константинопольский Варфоломей и вовсе постановил прекратить все церковные службы, религиозные мероприятия и церемонии в своих епархиях во избежание распространения коронавируса. Данное постановление будет действовать до конца марта.

Открытыми останутся личные молитвы христиан в храмах. Кроме того, во всех монастырях также не запрещается проводить службы, однако на них не разрешат присутствовать паломникам.