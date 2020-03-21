Коронавирус в России: 53 новых пациента

Общее число заразившихся коронавирусом в России перевалило за 300. За последние сутки в России зарегистрированы 53 случая заражения в 18 регионах.

Реклама

«В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 82 439 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 36 540 человек», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Там же указываются и все регионы с количеством обнаруженных инфицированных.

Если вчера лидером по новым случая обнаружения COVID-19 была Москва, то сегодня ее место занимает Московская область. Там зарегистрировано 17 новых инфицированных. В Москве — шесть. Пятеро зараженных коронавирусом зарегистрированы в Татарстане, четверо — в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области, «все случаи заражения — привозные», то есть ранее пациенты посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

«Заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии. Сейчас предпринимаются все необходимые действия, чтобы проверить их круг общения», — приводятся в сообщении слова главы региона Глеба Никитина. Италия на данный момент является одним из самых неблагополучных регионов из-за активного распространения в этой стране коронавируса. Там зафиксировано свыше 47 тыс. заболевших, из них более 4 тыс. скончались.

Возвращаясь к российской картине распространения коронавирсной инфекции, три новых случая обнаружены в Свердловской области, по два — в пяти регионах страны, в частности в Санкт-Петербурге. По одному новому заболевшему зафиксировано в восьми регионах России.

Так, в Рязанской области сегодня положительный результат дал тест на определение коронавируса у жительницы региона, которая заразилась от супруга (у него наличие заболевания подтвердилось ранее).

Один случай был определен и в Курганской области. По словам губернатора региона Вадима Шумкова, это «первый подтвержденный случай COVID-19» в области.

«Это девочка, вернувшаяся из Испании. По прибытию всей семьей находились на домашней изоляции в частном доме. Сейчас ребенок и его родственники в больнице. Они находятся под наблюдением медиков. Девочка чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме. У родственников результат на коронавирус отрицательный», — написал руководитель региона на своей странице в Instagram.

По его словам, всех, с кем контактировала несовершеннолетняя, выявили. Они все сдали анализы и в настоящее время соблюдают карантин.

Первые случаи заражения также выявлены в Республике Крым и в Ставропольском крае. В обоих случаях ситуация похожая — ни один, ни второй пациент не сообщили властям, что были за рубежом во время вспышки COVID-19.

По словам главы крымской республики Сергея Аксенова, зараженный житель полуострова прибыл из Франции. Во время пересечения госграницы России он не рассказал, что был «в странах, неблагополучных по коронавирусу». Затем его, уже с симптомами ОРВИ, доставили в больницу, где мужчина находится в отдельном боксе. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

В Ставропольском крае ситуация обстоит немного сложнее. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что случай заражения действительно подтвержден, но не указал ни на должность, ни на личность пациентки.

«Результаты повторного теста – положительные. Пациентка находится в краевой инфекционной больнице, в полностью изолированном боксе. Это исключает дальнейшее распространение инфекции. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние — удовлетворительное. Опасений за ее жизнь у медиков нет», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Он отметил, что власти края готовились к такому повороту событий, поэтому предприняли все меры накануне. «Те, кто непосредственно контактировал с заболевшей, сейчас изолированы и находятся на карантине. Полный круг ее контактов продолжаем выявлять», — уточнил глава региона.

Вероятнее всего, речь идет о главном внештатном специалисте по инфекционным болезням краевого Минздрава Ирине Санниковой. Ранее предварительный тест врача также был положительным.

«Ситуация и правда непростая, и сейчас очень важно сохранять здравый смысл. Пойдем по пунктам. Женщина, у которой есть подозрение на коронавирус, является врачом. Она находится в реанимации, в состоянии средней тяжести», — писал ранее Владимиров, отмечая, что ожидается подтверждение из новосибирской лаборатории.

Как передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, медик выехала за границу без ведома руководства. В начале марта инфекционист благополучно съездила в Испанию. После своего возвращения она не стала соблюдать предписанный Роспотребнадзором двухнедельный карантин и вышла на работу. Там она контактировала с 13 иностранными студентами, а также с 11 коллегами. После этого, 17 марта, медик почувствовала себя плохо. Ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, которое позже подтвердилось.

В отношении Санниковой заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 237 УК РФ «Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население указанной информацией» и ч. 1 ст. 293 УК «Халатность».