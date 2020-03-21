Выпил пустырник: москвич зарезал жену и ее родителей

Против 39-летнего жителя Москвы возбудили уголовное дело по факту убийства супруги и ее родителей, сообщает столичный Следственный комитет.

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По данным СМИ, подозреваемого зовут Станислав Иванов, а его 38-летнюю жену — Мария Щипонникова, пишет Telegram-канал Hue.

Произошла трагедия в ночь на 21 марта в квартире по Волоколамскому шоссе в районе Сокол. В тот день между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес жене несколько ударов ножом, после чего также расправился с ее родителями — им было по 60 лет. Все это происходило на глазах двоих детей трех и восьми лет — к ним насилие отец не применял, уточняет Следком.

«Дети проснулись от криков и частично видели, как отец убивал маму и бабушку с дедушкой», — сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

Совершив преступление, Иванов позвонил своим родителям и сообщил о случившемся, после чего набрал полицию и также рассказал о расправе. В распоряжении СМИ появилась запись звонка мужчины. «Я только что убил трех человек. Это моя жена, теща, тесть», — заявил москвич, назвав адрес.

Источник, передавший запись, подчеркнул, что Иванов явно находился в неадекватном состоянии. По некоторым данным, до прибытия полиции на место трагедии успела приехать мать подозреваемого — там она обнаружила сына в крови, сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на неназванный источник.

Силовики задержали предполагаемого злоумышленника — оказалось, что во время нападения он и сам серьезно поранил руку, сообщает РЕН ТВ. Подозреваемый сразу показал правоохранителям кухонный нож, которым убил родственников, пишет kp.ru. Отмечается, что все полы в квартире были залиты кровью. Позже мужчину увезли в отделение на допрос — признаков алкогольного опьянения у него обнаружено не было. Детей на время передали родственникам.

«Мужчина несет какой-то бред. Говорит, что ему приснилось, что родные на него напали втроем и хотели его убить, что он просто защищался и поэтому схватился за нож»,

— сообщил источник.

СМИ утверждают, что в момент нападения Иванов находился под действием лекарственных препаратов — по некоторым данным, перед сном он принял пустырник, передает «Пятый канал» со ссылкой на неназванный источник.

Другие СМИ пишут, что супруга самолично сделала Иванову роковой укол, чтобы он лучше спал. «Вчера вечером он приехал к тестю с тещей, ему постелили в одной из комнат. Однако мужчина жаловался на стресс, у него продолжались панические атаки. По предварительной информации, жена сделала ему успокаивающий укол. Вероятно, ночью у него начались галлюцинации. <…> Сейчас мужчина пришел в себя, осознает, что сделал. При задержании сопротивления не оказывал», — рассказал источник в силовых структурах kp.ru.

Знакомые отмечают, что подозреваемый испытывал трудности на работе — в компании постоянно проходили аудиторские проверки, а также проваливались тендеры. В результате он испытывал проблемы со сном и долгое время страдал от отсутствия аппетита. По словам приятелей мужчина, в последние дни он ходил «бледный как простыня», передает телеканал РЕН ТВ.

«В последнее время мужчина жаловался на сильный стресс из-за работы, страдал в течение нескольких дней бессонницей. У него начались панические атаки. На днях ему даже вызывали скорую, медики давали мужчине успокоительные»,

— подчеркнул собеседник kp.ru.

На данный момент следователи осматривают место трагедии, допрашивают очевидцев и соседей. В сети также появляются видео, снятые около места жительства погибших — на кадрах видно, что асфальт около дома закапан кровью. Подъезд огорожен сигнальными лентами.