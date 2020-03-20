«Разработаны шесть вакцин»: кто спасет мир от COVID-19

Больше 11 тыс. жертв

— На данный момент в мире выявлено 276 293 инфицированных коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Скончался в результате заражения 11 421 пациент — при этом вылечились от болезни 91 952 человека.

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— Всего, по данным ВОЗ, 173 страны борются с коронавирусом. За сутки в этом списке впервые оказались Фиджи, Новая Каледония, Сальвадор, Никарагау, Чад и Нигер.

Когда россиян вернут из-за рубежа

— Число зараженных в России выросло до 253. За сутки диагноз подтвердился у 54 граждан из девяти регионов: из них в Москве — 33, в Санкт-Петербурге — 4.

— Одной из новых инфицированных, по данным СМИ, стала главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова. По предварительным данным, 17 марта ее первый экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат, пишет Telegram-канал Baza.

При этом выяснилось, что заболела женщина в Испании, из которой вернулась 9 марта, но она решила скрыть от начальства поездку, в результате чего не отправилась на обязательный карантин, контактировала с сотнями людей, провела несколько лекций, а также посещала совещания и научные конференции.

— Около 9 тыс. граждан РФ ожидают разрешения проблемы возвращения на родину из-за границы в условиях пандемии коронавируса, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Тем времен стало известно, что уже на 21 марта запланированы рейсы из Черногории, Испании и Молдавии для эвакуации россиян.

— Российским ученым удалось создать шесть вакцин от COVID-19 — на данный момент проводятся их испытания, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) уточнили, что препарат, вылечивающий коронавирус, может быть окончательно готов уже через 11 месяцев, то есть к началу третьего квартала 2020 года, передает ТАСС.

Италия ставит трагический рекорд

— Число скончавшихся от коронавируса в европейском центре пандемии, Италии, за сутки составило 627 человек — это самый большой показатель в стране, сообщили в службе гражданской обороны. Всего, по данным ВОЗ, в средиземноморском государстве 41035 заразившихся — 3407 умерли от болезни.

— Аномальная ситуация с коронавирусом наблюдается в Германии — как отмечает издание Financial Times, в этой стране зафиксировано много инфицированных (13979), но в то же время скончались от болезни лишь 42 пациента. Эксперты считают, что аномалия связана с тем, что Германия сейчас находится на ранней стадии распространения инфекции — вдобавок возраст зараженных здесь меньше, чем в других странах.

— Официальный представитель генсека ОНН Стефан Дюжаррик сообщил, что 24 сотрудника организации заразились COVID-19.

— Около половины случаев инфицирования коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк. На данный момент в стране зафиксировано 10442 случая заражения.

— В ВОЗ отметили, что успехи в борьбе с коронавирусом в китайском Ухане вселяют надежду на то, что заболевание можно победить.

— Между тем госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в намеренном распространении искаженной информации о мерах США, принимаемых для борьбы с COVID-19.

— В свою очередь верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Тод Уолтерс заявил, что Россия никогда не использовала ситуацию с коронавирусом против стратегических противников.