«Решаем, кому жить»: признания лечащих COVID-19 врачей

«Нужно делать ужасный выбор»

Итальянские врачи рассказали о критической ситуации в медучреждениях в связи с большим числом пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19.

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Так, хирург больницы в итальянском городе Бергамо, пожелавшая остаться анонимной, заявила, что в госпиталях не хватает медицинских инструментов для оказания помощи больным. «Мы в гневе. У нас есть только индивидуальные средства защиты. У пациента происходит остановка дыхания, ты делаешь ему массаж сердца — конечно, ведь ты не можешь оставить его умирать, — он смотрит на тебя. А если надо интубировать его (способ искусственной вентиляции легких — «Газета.Ru»)? У нас есть трубка, но нет вентилятора для этого случая», — сообщила врач изданию Corriere Della Sera.

Кроме того, она пожаловалась на нехватку мест в больницах — некоторых пациентов приходится размещать в ванных комнатах, а осматривать в машинах «скорой помощи». Из-за того, что госпитали переполнены, врачам приходится отдавать оставшиеся места и инструменты более молодым пациентам с COVID-19, так как их шанс выжить выше, чем у пожилых людей.

«Нам нужно делать ужасный выбор и решать, кому жить, а кому нет, кому достанется монитор, аппарат искусственного дыхания и внимание, а кому нет. У нас нет свободных коек в отделениях интенсивной терапии»,

— объяснил директор медицинского центра для пожилых людей в Ломбардии Лоренцо Казани изданию Time.

Местные СМИ утверждают, что таким образом врачи следуют рекомендации под названием «Медицина во время катастроф», которую медикам разослали из-за распространения коронавируса. «Придется установить возрастные ограничения для доступа к интенсивной терапии. Если у относительно здоровых людей курс лечения может оказаться коротким, то на пожилых и уязвимых пациентов уходит больше времени и ресурсов», — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении издания The Atlantic.

Тяжело итальянским медикам дается и общение с родными скончавшихся от коронавируса — они даже не могут подойти к телам своих близких, чтобы с ними проститься, рассказала хирург из Бергамо. «Они не могут поплакать над ними — не то, что уж держать за руку, ведь даже мы не можем это делать. В итоге пациенты умирают в одиночестве, их доставляют в морг завернутыми в полотенце с дезинфицирующим средством», — добавила девушка в беседе с Corriere Della Sera.

С проблемами итальянские врачи сталкиваются и вне больниц. Как пояснила хирург, ей пришлось отрезать волосы, чтобы снизить вероятность попадания вируса в дом, а при родных она вынуждена носить маску. «Я прихожу в дом и сразу иду ванную — бросаю все, чтобы провести в душе 40 минут, натереться с мылом. Затем я надеваю маску, но в любом случае держусь подальше от моих детей», — резюмировала медик.

«Нет способа защитить себя»

Массово жалуются на сложные рабочие условия и врачи в США. Так, 19 марта Центр общественного здоровья, расположенный в городе Сент-Пол в штате Миннесота, сообщил, что планирует закрыться из-за нехватки масок для лица, передавал портал TwinCities.com.

В это же время медики Еврейской больницы Барнс в Сент-Луисе пожаловались, что делают инвазивные процедуры (действия, связанные с проникновением через кожу или слизистые оболочки человека – «Газета.Ru») в свободно облегающих хирургических масках, а не плотных респираторных, рекомендованных для работы с зараженными COVID-19, пишет The New York Times.

В отделении скорой помощи Лос-Анджелеса фельдшерам и вовсе выдали коробку просроченных масок — когда они попытались надеть их, резинки лопнули. «Нет абсолютно никакого способа защитить себя и своих пациентов »,

— возмутился анестезиолог Фэза Букс.

В то же время врачи Сиэтла решили делать маски своими собственными руками — из пластика. «У нас еще несколько дней до того, как закончится необходимое оборудование. Мы ожидаем новых поставок позже, но до тех пор нам придется импровизировать», — рассказала врач Мелисса Тизон Daily Mail.

Призвать пенсионеров

В связи со стремительным распространением коронавируса

в Великобритании власти страны призвали более 65 тыс.медицинских работников из Англии и Уэльса, вышедших на пенсию, вернуться к работе для оказания помощи пациентам, сообщает BBC.

Британский Совет по медицинским сестрам и акушерству отправил письма 50 тыс. медсестрам, находившимся на пенсии последние три года. Общемедицинский совет, в свою очередь, связался с 15,5 тыс. врачей.

Призывают поучаствовать в лечении больных COVID-19 и студентов медицинских вузов, обучающихся на последних курсах. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок выразил надежду на то, что «тысячи людей откликнуться» на эти обращения.

При этом медики не жалуются на переполненность больниц зараженными пациентами, однако сами больные уверяют — в госпиталях нет мест для новых инфицированных. «Почему я не в больнице? Потому что больницы переполнены и забирают только людей, которые борются за жизнь. Мне сказали, что, если станет хуже, звонить опять в скорую», — заявила актриса Ольга Куриленко, которая находится на домашнем карантине в Лондоне с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

«Больницы похожи на врата в загробный мир»

19 марта стало известно, что каждые десять минут в Иране от коронавируса умирают три человека. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения страны Киянуш Джаханпур, передавало агентство IRNA.

Стремительное распространение COVID-19 связывают с дефицитом защитных средств у лечащих врачей. Информацию о ситуации с коронавирусом в исламской стране получить сложно, однако СМИ удалось пообщаться с местными врачами. «Наши сотрудники рискуют жизнью, у нас нет медицинского оборудования. Посмотрите, насколько небезопасно работать в такой одежде», — рассказала одна из сотрудниц иранской больницы телеканалу BBC, указывая на полиэтиленовые пакеты, надетые на ее ноги вместо спецодежды.

Другие медики также показали журналистам пленку, в которую они оборачиваются, чтобы оказывать помощь пациентам с коронавирусом. «Люди принесли нам эту пленку, но нам нужны обеззараживающие средства, защитная одежда. Качество того, что у нас есть, хуже одноразовых халатов.

Больницы очень похожи на врата в загробный мир. Это невыносимо больно — так много людей умирают. Когда они попадают в реанимацию, пути назад уже нет. Нам не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких», — сообщил иранский врач.

Он добавил, что иранские медики так же, как и итальянские коллеги, вынуждены бросать все силы на лечение более молодых больных, а не пожилых.