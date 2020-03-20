Записка и мультики: как в Серпухове бросили двухлетнего малыша

В подмосковном городе Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире на улице Межевой. Рядом с ним лежала записка с просьбой отвезти ребенка в полицию или детский дом. Об этом сообщили в СК.

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По данным следкома, малыша обнаружил арендодатель. Он пришел в квартиру, чтобы снять показатели счетчиков, а также получить квартплату от съемщиков – 21-летней Натальи и 31-летнего Алексея. Как сообщает Telegram-канал LifeShot, владелец квартиры заранее договорился с арендаторами о встрече, так как они заявили, что нашли другое жилье и собираются съезжать.

Однако когда он пришел в назначенное время, то увидел раскрытую дверь и мальчика, сидящего на полу перед телевизором. По данным СК, малыш смотрел мультики, а рядом с ним лежал кусок картона, на котором было написано: «Отвезите, пожалуйста, ребенка в полицию или детдом».

Владелец квартиры поинтересовался у мальчика, где его родители, на что получил короткий ответ: «Ушли». Арендодатель сразу обратился в полицию – сотрудники МВД направили ребенка в медучреждение и начали проверку.

«Малыш находится сейчас в больнице, состояние удовлетворительное, проходит медицинское обследование, и при выяснении всех обстоятельств будет в дальнейшем решаться его судьба», — сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова телеканалу «360».

Сотрудники правоохранительных органов смогли дозвониться до матери ребенка. Сначала женщина сообщила им, что находится в больнице, а за ребенком приглядывает отец. Позже выяснилось, что она сбежала в свой родной город – Магадан.

Telegram-каналу LifeShot также удалось поговорить с ней.

«Позавчера еще я разговаривала с Алексеем, вроде все было нормально. Он, как обычно, скинул мне фото ребенка, я позвонила по видеосвязи и со спокойной душой поехала на работу. И на утро мне написала новая девушка Алексея, что ребенок находится у хозяина, а меня ищет полиция. Когда я решила узнать у Алексея, что случилось, он сказал мне: «Я испугался», – заявила она.

Тем не менее девушка не торопится забираться сына. Предполагаемого отца малыша до сих пор не нашли.

«Если в течение периода, когда врачи будут проводить необходимые процедуры с мальчиком, родители и родственники, готовые забрать его, не найдутся, то при выписке из больницы мы поместим мальчика в Дом ребенка и будем дальше продолжать работу в первую очередь по устройству его в семью родственников», — пояснила «360» замминистра образования Московской области Людмила Болотаева.

Омбудсмен Мишонова в свою очередь отметила, что у матери мальчика есть сестра. По предварительным данным, малыш и его родители прописаны в Магадане – в Серпухове мать лишь снимала квартиру.

Как сообщает портал Life, из Магадана в Серпухов Наталья сбежала от мужа к новому возлюбленному Алексею, с которым познакомилась на заработках в Москве. На тот момент Андросов подрабатывал грузчиком и разнорабочим. По данным издания «Комсомольская правда», Наталья забеременела, после чего пара переехала в Серпухов.

Квартиру на Межевой пара начала снимать в январе 2020 года. Причем, по словам арендодателя Telegram-каналу LifeShot, сначала мужчина и женщина представились ему как брат и сестра.

По данным Life, любовники жили на деньги Натальи, однако после того, как сбережения закончились, женщина сообщила сожителю, что уезжает работать в Москву, а сама сбежала на малую родину, бросив сына. За три месяца отсутствия женщина прислала Алексею и ребенку всего пять тысяч рублей.

Портал «Живая Кубань» сообщает, что предполагаемый отец не имел работы, из-за чего не мог содержать себя и мальчика – именно поэтому он тоже сбежал, бросив малыша с запиской. Также издание отмечает, что из еды мужчина оставил ребенку только вареную курицу.

«Оба, насколько можно судить по словам соседей, перебивались случайными заработками. Выпивающие», — отметил информированный источник «Комсомольской правды».

Телеканалу РЕН ТВ сосед пары рассказал, что ребенка били и таскали по лестнице. При этом, по его словам, с момента заезда семьи в квартиру мальчика выводили гулять всего три раза. Тем не менее другой сосед Натальи и Алексея утверждал, что арендаторы квартиры жили «тихо и спокойно».

Отец Натальи Михаил заявил РЕН ТВ, что у его дочери еще один ребенок – дочка 3-4 лет, которую она также бросила с отцом ребенка в Магадане.

«И не навещала, ничего. Уехала – и с концами. В Серпухове эта история повторилась. Она также повторила историю своей матери, которая в 2000 году бросила детей, когда я находился на работе, и уехала из Магадана. С 2000 году я один воспитывал Наталью и ее сестру Александру», — заявил он каналу.

Также, по словам мужчины, его дочь ранее собиралась писать отказ от ребенка.

При этом, по информации РЕН ТВ, еще год назад Наталья активно вела социальные сети, где выкладывала фото сына, называя его «главным мужчиной» ее жизни.

В СК сообщают, что следствие проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий, в результате которых решится вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности».