Избила утюгом и зарезала: что сиделка вытворяла с инвалидом

В Волгограде 52-летнюю местную жительницу осудили за убийство 81-летнего мужчины. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным портала «Городские вести», в феврале 2017 года пожилой мужчина перенес ишемический инсульт — с левой стороны у него не двигались рука и нога. Он не мог себя обслуживать и ходить. Также врачам не удалось предотвратить осложнения на мозге — он выражал мысли, однако через несколько минут забывал, о чем говорил.

Суд установил, что осенью 2018 года родственники пенсионера наняли ему в качестве сиделки Ольгу Иванову — она стала проживать с ним в одной квартире.

Вечером — накануне гибели — волгоградца навещала дочь. Она рассказала местным СМИ, что Иванова была трезвой, а в квартире было убрано. Около 19.30 женщина уехала домой.

В итоге 30 января 2019 года пьяная злоумышленница, разозлившись, схватила попавшийся ей под руку утюг и несколько раз ударила подопечного по телу, а затем зарезала его. После этого женщина скрылась с места происшествия.

«Иванова О. нанесла Смиронову Е. не менее 11 ударов клинком ножа в голову, верхние и нижние конечности и один проникающий удар в живот», — уточнили в ведомстве.

На следующий день тело погибшего обнаружили родственники. На волгоградку завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В итоге суд приговорил ее к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее, в мае 2019 года, стало известно о похожей истории. Тогда сиделка из Ельца в Липецкой области избила недееспособную пенсионерку, объяснив содеянное усталостью.

Видео с избиением пенсионерки опубликовал ее внук. На записи сиделка пытается покормить пожилую женщину и внезапно начинает бить ее руками и столовыми приборами за то, что та отказалась есть. Пожилая женщина кричит от боли, однако это не останавливает сиделку.

«Вот, на, подавись, тут чуть-чуть осталось, побыстрее давай», — кричит она на подопечную, а затем начинает материться.

По словам представительницы местного Следкома Юлии Кузнецовой, злоумышленница не стала отрицать, что била подопечную, но отметила, что это был единственный случай. «С октября она в круглосуточном режиме находилась с недееспособной женщиной, и тут у нее якобы сдали нервы», — отметили в ведомстве.

Более того, выяснилось, что женщину предупреждали о видеонаблюдении в квартире, но та забыла о нем. Как пояснила Кузнецова, в ходе судмедэкспертизы видимых телесных повреждений у пенсионерки не нашли. Пожилая женщина в силу своего состояния пояснить ситуацию не смогла. В Следственном комитете по Липецкой области провели доследственную проверку, однако для возбуждения уголовного дела материалов оказалось недостаточно.

В июле 2019 года сиделку Галину Гусейнову и ее знакомых Сеника Нарояна и Рамзика Акобяна осудили за убийство блокадницы, старейшей работницы Мариинского театра 93-летней Нины Мациной.

Суд установил, что Гусейнова знала о накоплениях пенсионерка, а также видела в ее квартире ценные вещи. Желая завладеть ими, но не имея возможности войти в квартиру в отсутствие хозяйки, она, по версии следствия, подговорила Нарояна помочь, а тот позвал в сообщники Акобяна.

«20 ноября 2017 года Гусейнова, находясь в квартире Мациной, впустила в нее Нарояна, в то время как Акобян следил за окружающей обстановкой.

Гусейнова и Нароян жестоко избили женщину, нанеся ей не менее 25 ударов кулаками, похитили банковскую карту, фотографию Федора Шаляпина с автографом, а также не менее 130 тысяч рублей наличными. Потом задушили потерпевшую и скрылись», — передавали в СК.

В ходе допросов злоумышленники рассказали, что они убили пенсионерку, разозлившись, что та отказалась говорить Нарояну и Гусейновой пин-код от банковской карты. Снять с нее деньги злоумышленники не смогли.

«Санкт-Петербургский городской суд признал Гусейнову виновной в убийстве Мациной и приговорил ее к 15 годам колонии общего режима. Акобян признан виновным только в разбое и приговорен к 7 годам колонии строгого режима. В отношении Нарояна вынесено постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи со смертью», — уточнили в суде.