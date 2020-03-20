«Склон не огорожен»: кто виноват в смерти юной горнолыжницы

На Камчатке в отношении руководства горнолыжной школы «Эдельвейс» возбуждено уголовное дело после смерти 8-летней девочки, получившей травмы во время тренировки, сообщает СК.

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По данным следствия, 6 марта 2020 года во время занятия ученица выполняла спортивные упражнения и в зоне буксировочной канатной дороги выехала за пределы трассы, которая, вопреки правилам безопасности, не была огорожена.

Сразу за территорией «Эдельвейса» находилась лесополоса – на большой скорости девочка не смогла затормозить и врезалась в дерево, в результате чего получила множественные переломы, повреждение внутренних органов и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. 19 марта школьница скончалась в реанимационном отделении Камчатской краевой больницы им. А.С. Лукашевского.

В отношении горнолыжной школы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Это не первый случай травмирования на горнолыжных спусках. В феврале 2018 года в городе Кыштым Челябинской области 20-летний парень и 21-летняя девушка получили серьезные повреждения во время спуска по оборудованной трассе горнолыжного комплекса «Егоза».

Инциденты произошли независимо друг от друга с разницей в несколько часов. «У парня диагностировали травму головы, ушибленную рану и сотрясение мозга. У девушки – тупая травма почки в результате удара», — рассказывал замглавврача центральной кыштымской больницы Игорь Усков порталу 74.ru. По данным следствия, у пострадавшего также обнаружили рваную рану лица и перелом ребер.

В СК сообщали, что уголовное дело в отношении «Егозы» не будет возбуждено, так как повреждения лыжники получили по собственной вине – молодой человек отвлекся во время спуска и упал, а девушка, набрав большую скорость, не смогла удержать равновесие.

Это не единственный трагический случай, произошедший на территории данного комплекса. Там же годом ранее, в феврале 2016 года, 14-летняя жительница Озерска скончалась от травм, полученных во время спуска.

По данным СК, школьница приехала кататься на трассу «Егозы» вместе с матерью. За несколько минут до трагедии девочка вышла в прямой эфир в соцсети Periscope, где рассказала друзьям, что выбрала один из самых сложных склонов, на котором нет трамплина. При этом, по данным агентства «Доступ», один из смотрящих трансляцию пожелал лыжнице упасть и оказаться в больнице.

Так и вышло: как сообщили позже следователи, школьница не справилась с маневром на крутом спуске и на высокой скорости врезалась в дерево.

«Протяженность трассы составляла более тысячи метров. Девочка проехала около 200 метров, но на втором вираже врезалась в дерево. Смерть от удара наступила на месте. В кратчайшие сроки к ней прибыл фельдшер, но школьницу было уже не спасти», — рассказали в СК Челябинской области.

Следствие также установило, что пострадавшая каталась с горы без шлема и защитной амуниции – на видеозаписи трансляции видно, что на ней надета только шапка и горнолыжные очки.

В СК решили не возбуждать уголовное дело в отношении горнолыжного комплекса, так как правила безопасности нарушила сама посетительница «Егозы».