«Риски равны нулю»: доктор Мясников рассказал о COVID-19

Значительного спада заболеваемости COVID-19 – заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа – можно ждать уже в ближайшее время. Такое мнение выразил врач Александр Мясников, известный выступлениями на радио и телевидении, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеведущего Владимира Соловьева.

«Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», – выразил мнение Мясников.

Коронавирус вызывает острое респираторное заболевание, являющееся, по его мнению, сезонным явлением. Повторная вспышка может случиться осенью, добавил он.

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Мясников также заявил, что медицине пока «не до конца» известны способы передачи вируса. По его словам, введение карантина необходимо, однако вряд ли «он продлится дольше месяца». При этом спровоцированная пандемией паника не является обоснованной, добавил врач.

«Индивидуальные риски равны нулю», – убежден эксперт.

Заслуженный врач Москвы Александр Мясников регулярно выступает в программах Владимира Соловьева, комментируя не только медицинские темы. Зимой 2018 года он говорил о протестах «желтых жилетов» во Франции.

11 марта Мясников рассказал о «пользе» коронавируса для россиян. «Далекая эпидемия коронавирусной атипичной пневмонии бушует у нас в СМИ, вызывая у населения страх заразиться. И это где-то хорошо», — написал в своем твиттере телеведущий.

Он отметил, что из-за всеобъемлющего страха россияне стали чаще мыть руки, избегать контактов с болеющими и носить защитные маски. Хотя риск заражения коронавирусом в России, по мнению Мясникова, стремится к нулю, другие вирусные инфекции свободно гуляют среди населения, поэтому защитные меры, к которым прибегли многие россияне, пришлись кстати.

Врач отметил, что «человеческие» виды коронавируса широко распространены по миру и зачастую являются причинами ОРЗ и гастроэнтеритов.

Отдельное внимание Мясников уделил защитным маскам, которые, по его словам, имеет смысл надевать только заболевшим и медицинскому персоналу. Обычному человеку они помогут лишь тем, что заставят реже трогать глаза и рот руками. Всем заболевшим Мясников советует оставаться дома и не заражать окружающих.

Доктор-телеведущий также заявил, что обычный грипп «куда опаснее и имеет более высокую смертность», чем «страшилка-коронавирус».

Ранее британский эпидемиолог Тимоти Рассел из Лондонской школы гигиены и тропической медицины пришел к выводу, что, по сравнению с обычным гриппом (где расчетная смертность составляет 0,1% и который уносит до 600-800 тысяч жизней в год по всему миру), новая инфекция более опасна. Однако уровень смертности от COVID-19 составляет все же не 3,5% — цифры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — а около 0,5%.

Американские эпидемиологи доложили конгрессу, что со временем число инфицированных в США может достигнуть 70-150 млн человек, став причиной смерти от 700 тыс. до 1,5 млн. Для сравнения: в 2018 году от болезней сердца в стране умерли 650 тысяч, а от обычного гриппа 60 тысяч. При этом эти же самые специалисты из Центров по контролю и предотвращению заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) прогнозировали в 2014 году, что число зараженных вирусом лихорадки Эбола может достигнуть миллиона человек — но в конечном счете цифры не превысили 30 тысяч.

12 марта на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о важности мер, принимаемых для борьбы с COVID-19.

«Все принимаемые нами меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса, именно это является главным мотивом. Поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума», – подчеркнул глава правительства.

По словам Мишустина, фактор коронавирусной инфекции должен учитываться при разработке бюджета страны до 2021 года. Кроме того, премьер напомнил, что именно Россия стала одной из первых стран, активно включившихся в борьбу с инфекцией: был создан оперативный штаб и закрыта граница с Китаем.

Министр добавил, что все предпринятые усилия тщательным образом выверены и обоснованы — что подтверждается серьезностью проблемы, поскольку накануне Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии COVID-19. Премьер также призвал россиян с пониманием отнестись к профилактическим мерам. Он попросил внимательно относиться к своему здоровью, а также к здоровью родных и близких — особенно людей старшего поколения, которые «наиболее уязвимы для этой опасной болезни».