На приматах: начались испытания вакцины от COVID-19

Коронавирус может пропадать и появляться снова

— 233 839 человек в мире заражены коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. При этом скончались в результате инфицирования 9 840 человек, выздоровели — 85 792 пациента.

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— Всемирная организации здравоохранения изучает данные о передаче нового коронавируса больными без выраженных симптомов. Подчеркивается, что быстрее всего заразиться COVID-19 можно воздушно-капельным путем — через чихание и кашель, предупредили в организации.

В режиме повышенной готовности все регионы РФ

— В России начались испытания прототипов вакцины против нового коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. Сейчас исследования проходят на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов. Внедрить препарат планируют уже к концу текущего года.

— На территории РФ количество зараженных возросло до 199. За сутки зафиксировали 52 новых заражения в 23 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. При этом 11 случаев – у иностранных граждан.

— Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен на всей территории России. Во всех 85 регионах страны школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия, следует из подписанных властями всех субъектов РФ распоряжений.

— В Москве умерла пожилая пациентка с коронавирусом. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Новая смерть каждые 10 минут

— В Италии число жертв вируса выросло на 427 за сутки, общее количество скончавшихся достигло 3 405. По этому показателю страна обогнала Китай, где жертвами COVID-19, по последним данным, стали 3 245 человек.

— За последние сутки в Китае не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом: все 39 новых случаев — ввозные из других стран. В целом в стране выздоровели уже 87,9% заразившихся.

— В Иране врачи каждые 10 минут фиксируют смерть человека от коронавирусной инфекции, заявил представитель местного минздрава. Число жертв коронавируса в стране приблизилось к 1,3 тыс., заражены инфекцией 18 407 граждан.

— Число выявленных заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 3 615 человек, 12 человек скончались. Тем временем президент Дональд Трамп заявил, что возникновению пандемии способствовало утаивание информации о коронавирусе властями Китая.

— По всему миру из-за коронавируса закрываются магазины IKEA. При этом в США, Канаде, Германии, Франции, Португалии, Польше, Нидерландах, Бельгии, Дании и Индии эти меры вводятся на неопределенный срок. В России магазины пока работают в штатном режиме.