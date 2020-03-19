Обогнали Китай: в Италии растет число жертв коронавируса

Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии — 3405 — превысило число жертв в Китае — 3245 человек, передает итальянский информационный портал ANSA. Всего в Италии из 33 190 пациентов 15 757 были госпитализированы с симптомами вируса, а 14 935 лечатся в домашних условиях.

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«В настоящее время в Италии 300 детей болеют коронавирусом, жертв и серьезных случаев среди них нет», — рассказал президент Итальянского педиатрического общества Альберто Виллани.

Министр обороны Италии Лоренцо Герини сообщил, что «по согласованию с министерством внутренних дел готов использовать солдат для помощи в чрезвычайной ситуации в зависимости от территориальных потребностей».

«Нам крайне необходимы медсестры и врачи, а также вентиляционные устройства и средства индивидуальной защиты. Наши сотрудники, врачи и медсестры работают день и ночь, чтобы бороться с этой ситуацией. Мы не знаем, как долго продлится эта пандемия», — рассказали в больнице имени Папы Джованни XXIII в Бергамо.

«Наши врачи и медсестры выполняют исключительную работу, я все время думаю о них, и я беспокоюсь, что рано или поздно они тоже могут сдаться физически и психологически, и если они сдадутся, это станет катастрофой», — признался губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

Прокуратура Милана напомнила, что нарушение правил поведения во время эпидемии по коронавирусу является преступлением. Любая жалоба на тех, кто ездит по городу без основательной причины, будет рассматриваться в каждом конкретном случае. В случае умышленного неправомерного поведения будет заведено уголовное дело.

Согласно статистике ВОЗ, смертность от COVID-19 распределяется следующим образом: от 0,2% для людей младше 39 лет до 14,8% для тех, кому уже за 80.

Приведенные цифры также объясняют аномально быстрое распространение заболевания и высокую смертность в Италии — 5% в сравнении с 3,4% по всему миру.

Население этой страны всегда считали «самой старой нацией в Европе» — около 23% итальянцев старше 65 лет. Средний возраст умерших в Италии составляет 79,4 года, что примерно на 15 лет больше, чем у других жертв болезни по всей планете.

При этом только два жителя Италии скончались в среднем возрасте: 39-летний мужчина с психическими заболеваниями, диабетом и ожирением и 39-летняя женщина с ранее выявленным онкологическим заболеванием.

Согласно данным службы здравоохранения Италии, на которые ранее ссылалось агентство Bloomberg, более 99% умерших в стране при заболевании коронавирусом нового типа имели другие проблемы со здоровьем.

Эксперты исследовали данные 18% летальных исходов от COVID-19 и выявили, что только у трех жертв (0,8%) ранее не наблюдалось каких-либо патологий. В целом почти 50% умерших страдали минимум от трех болезней.

Большинство заболевших в Китае — более 80% — также составляли люди старше 60 лет с респираторными патологиями.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что весь мир пребывает в состоянии войны с новой коронавирусной инфекцией. По его словам, мир в данный момент находится «перед лицом общего врага».

«Мы находимся в состоянии войны с вирусом. Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа — его масштабу», — заявил Гутерреш.

Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал о планах Белого дома выплатить американским гражданам по тысяче долларов на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает Fox Business News.

Он уточнил, что средства будут выделены в качестве поддержки населения в условиях эпидемиологической ситуации. По его словам, по тысяче долларов получит взрослый человек, а на детей планируют выделить по $500.

Мнучин добавил, что администрация американского президента разрабатывает меры по выплате данных средств в ближайшие три дня.

Министр подчеркнул, что власти США намерены также выделить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам. Эти средства выступят в качестве стимулирующих мер, которые должны поддержать экономику США в нынешних условиях.

По данным ВОЗ на вечер 19 марта коронавирусом во всем мире заболели 228 242 человека, умерли 9 674, вылечились 85 774.