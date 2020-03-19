Готовят прорыв: Захарова осудила «марш на Крым»

Украинская экстремистская организация «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) намерена организовать прорыв через российскую границу в районе Крыма, а Европа не высказывает по этому поводу никакой озабоченности, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Реклама

По ее словам, провокация украинских общественных деятелей под названием «Марш на Крым» намечена на 3 мая, передает РИА «Новости». Захарова призвала Киев воспрепятствовать таким планам экстремистов.

«Нагнетая обстановку вокруг Крымского полуострова, Европейский союз продолжает антигуманную практику визовой дискриминации крымчан, которая противоречит не только ключевым международным стандартам в сфере прав человека, но и ряду основополагающих документов самого ЕС», — сказала Захарова.

Члены «Меджлиса» намерены пересечь границу с Крымом 2 мая, заявил в январе нынешнего года украинскому «Пятому каналу» глава организации, экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров.

Он уточнил, что участники акции собираются перейти границу через пункт пропуска «Чонгар». Чубаров подчеркнул, что это будет марш ненасильственного сопротивления против присоединения Крыма к России. Тем не менее, он не исключил силовой вариант прорыва на полуостров. По словам главы организации, в первых рядах будут идти члены организации, украинские депутаты и представители Запада.

О намерении участников «Меджлиса» организовать шествие с территории Украины в Крым Чубаров заявил еще в начале декабря прошлого года. Он отметил, что акция будет называться «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Чубаров еще тогда заверил, что она будет носить мирный и ненасильственный характер.

Как пояснил экс-депутат, акция призвана «помочь вернуть в правовые рамки Россию».

К тому моменту организаторы марша уже сформировали штаб. Чубаров уточнил, что подготовка шествия должна занять несколько месяцев. Он сообщил, что организаторы планируют обратиться к другим странам и международным организациям с предложением принять участие в марше.

В частности, речь идет о Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, ПАСЕ, парламентской ассамблее ОБСЕ и парламентской ассамблее НАТО. Предложение присоединиться к акции направят и депутатам Верховной рады.

Депутат от Крыма, единоросс Андрей Козенко считает, что идея силового похода на полуостров является провокацией.

«Думаю, к такому повороту событий мы готовы, для особо активных участников можем празднично украсить автозаки, которые с комфортом и мигалками доставят «почетных гостей» прямиком в симферопольское СИЗО», — заявил Козенко.

С той же инициативой выступила в своем Telegram-канале Наталья Поклонская. Она с иронией заметила, что пришло время «закупать гречку, тушенку и готовиться к осаде».

«Ну, мы вас будем ждать. И после «великого» похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками — мы так рады вас видеть!» — написала политик.

По ее мнению, безопасности жителей полуострова ничего не угрожает.

«Чубаров со своей гоп-компанией (максимум 20 человек) доедут до границы с Крымом, заберутся на какой-нибудь бугор и станут оттуда показывать фиги в сторону России. А потом эти «герои» на камеру расскажут журналистам, как они всех победили», — отметила Поклонская.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что «заявленный марш будет междусобойчиком в районе украинской стороны Чонгарского полуострова». При этом, утверждает политик, местные власти готовы принять жесткие меры в отношении возможных провокаторов, как уже случалось ранее.

По словам парламентария, несколько лет назад пограничники уже дали отпор злоумышленникам, попытавшимся незаконно попасть на территорию Крыма.

«Теперь практически все митинги выражаются лишь в заявлениях для прессы. Иногда собираются «люби друзи», где-нибудь в районе украинского пограничного поста, но, как правило, от слов к делу не переходят», — указал Бальбек.

Депутат не верит в реальность угрозы, так как «таблеток храбрости на весь меджлис не хватит, а одиночки испытывать судьбу тоже не станут».

«Так что ждут нас опять маловразумительные заявления по ту сторону границы через мегафон и обещания, что вот-вот Крым станет вновь украинским», — подчеркнул политик.

В Совфеде также прокомментировали заявление Чубарова. В частности, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди назвала анонс марша «прямым покушением на совершение политической провокации, которая может привести к эскалации напряженности на российско-украинской границе».

«Чубаров — это всего лишь проплаченный инструмент политического шантажа. Крымчане хорошо знают, кто такой Чубаров и в чьих интересах он действует. Мы требуем от международного сообщества дать незамедлительную оценку провокационным заявлениям Чубарова», — пояснила сенатор.