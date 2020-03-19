Группа риска: почему COVID-19 угрожает именно пожилым

СМИ поспешили назвать первой жертвой пандемии нового коронавируса в Москве 79-летнюю пенсионерку — у нее был подтвержденный диагноз «инфекция COVID-19». Позже оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уточнил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Помимо коронавируса женщина страдала от сахарного диабета второго типа, атеросклероза и гипертонической болезни сердца.

Реклама

Скончавшаяся москвичка входила в группу риска, которую ранее обозначали представители Всемирной организации здравоохранения: ее определяют пожилой возраст и наличие хронических патологий.

Согласно статистике ВОЗ, смертность от COVID-19 распределяется следующим образом: от 0,2% для людей младше 39 лет до 14,8% для тех, кому уже за 80.

Приведенные цифры также объясняют аномально быстрое распространение заболевания и высокую смертность в Италии — 5% в сравнении с 3,4% по всему миру. Население этой страны всегда считали «самой старой нацией в Европе» — около 23% итальянцев старше 65 лет. Средний возраст умерших в Италии составляет 79,4 года, что примерно на 15 лет больше, чем у других жертв болезни по всей планете.

При этом только два жителя Италии скончались в среднем возрасте: 39-летний мужчина с психическими заболеваниями, диабетом и ожирением и 39-летняя женщина с ранее выявленным онкологическим заболеванием.

Согласно данным службы здравоохранения Италии, на которые ранее ссылалось агентство Bloomberg, более 99% умерших в стране при заболевании коронавирусом нового типа имели другие проблемы со здоровьем. Эксперты исследовали данные 18% летальных исходов от COVID-19 и выявили, что только у трех жертв (0,8%) ранее не наблюдалось каких-либо патологий. В целом почти 50% умерших страдали минимум от трех болезней.

Большинство заболевших в Китае — более 80% — также составляли люди старше 60 лет с респираторными патологиями.

Высокую опасность COVID-19 для представителей старшего поколения отметил российский пульмонолог, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. По его словам, их слабым местом является иммунитет, по которому и бьет вирус.

«Пожилые люди действительно находятся в зоне риска — это подтверждают официальные цифры. В возрасте 70-79 умирают 8% пациентов, старше 80 — 15-21%. В первую очередь, роль играет ослабленная иммунная система. Усложняют ситуацию и патологические заболевания: на первом месте сердечно-сосудистые, на втором — сахарный диабет. Оба случая обуславливают неблагоприятный прогноз. Если говорить о хронических болезнях легких, это, например, бронхиальная астма, они числятся в списке болезней, которые также усугубляют ситуацию с коронавирусом. Но их удельный вес очень небольшой: по данным самого крупного опубликованного на сегодняшний день исследования из Китая с размером выборки почти 2 тыс. человек, общее число зараженных пациентов с таким сопутствующим заболеванием составляет всего 1%», — рассказал Авдеев «Газете.Ru».

Согласился с коллегой и главный внештатный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто, который отдельно подчеркнул, что коронавирус опасен для пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями представляют группу повышенного риска переносимости этой инфекции. Наличие таких заболеваний всегда увеличивают общие риски, но особенно серьезный вопрос стоит в отношении вирусов. Тут дело даже не в особенностях механизма действия коронавируса, который еще изучается, — сейчас уже есть подозрения, что он реализует свое действие через неблагоприятные эффекты на сердце, что может приводить к осложнениям. В целом инфекция всегда неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Если есть несовершенства каких-либо защитных механизмов, то это может привести к определенным последствиям», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

В связи с рекомендациями врачей особое внимание своему здоровью стоит уделять тем, кто знает о ранее диагностированных патологиях. Так, при раке смертность от коронавируса составляет 5,6%, при гипертензии — 6,0%, при хронических респираторных заболеваниях — 6,3%. При диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях риски также очень велики — умирают 7,3% и 10,5% соответственно. При этом если всех перечисленных заболеваний нет, опасность стать жертвой вируса снижается до минимума — смертность здоровых людей составляет 0,9%.

По словам Авдеева, в сложившейся ситуации каждый выход на улицу представляет опасность для старшего поколения. «Я советую пожилым людям избегать контактов с посторонними, не говоря уже о тех, кто может быть заражен после возвращения из очагов пандемии, и внимательно следить за своим здоровьем. В случае проявления малейших симптомов сразу же звонить в скорую помощь», — подчеркнул он.

Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева также настаивает: тем, кто уже преодолел отметку в 60 лет, стоит в первую очередь запастись масками и держаться на расстоянии минимум в два метра от других людей.

Специалист также посоветовала пожилым людям без необходимости не выходить из дома. Тем, кто не может по каким-либо причинам обратиться за помощью к родственникам, рекомендуется связаться с социальными службами.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве направил жителям старше 60 лет смс-сообщения и письма на электронную почту с рекомендациями временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы. По мнению специалистов, это самый эффективный способ уберечь жизнь и здоровье в период сложной эпидемиологической ситуации.