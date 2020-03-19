«Дополнить Уголовный кодекс»: что грозит за побег из карантина

На следующей неделе «Единая Россия» подготовит поправки в Уголовный кодекс, которые введут серьезные штрафы за создание носителями коронавируса нового типа угрозы массового заражения граждан. Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя думской фракции единороссов Андрея Исаева, речь идет и о тех пациентах, которые сбегают из-под карантина.

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«В Уголовном кодексе существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан, но в ситуации с коронавирусом установить такой факт, как «повлекшее за собой», чрезвычайно сложно. Поэтому мы предполагаем дополнить УК», – отметил парламентарий.

По словам Исаева, нужно зафиксировать – уголовная ответственность должна и будет наступать, если создается реальная угроза массового заражения или отравления россиян. Депутат подчеркнул, что лишать свободы за самовольное оставление карантина не будут.

«Мы предполагаем установить за это достаточно большие штрафы, исправительные работы, а также запрет на занятие руководящих должностей на определенный период», – перечислил он готовящиеся меры.

Исаев подчеркнул, что злостные нарушители карантина должны понять всю серьезность общественного вреда от их поступка.

«Взрослые люди, которые знают, что инфицированы и которым разъяснили необходимые требования карантина, но они злостно ради своих собственных интересов пренебрегают этими требованиями, ставят под угрозу здоровье и, возможно, жизнь других людей, должны осознавать себя преступниками», – резюмировал он.

Коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена правительством России в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. За побег с карантина сейчас грозит административная санкция — по статье 19.5 КоАП. Штраф составляет от 300 до 500 рублей.

Под уголовную ответственность сбежавшие из больницы пациенты с коронавирусом могут попасть, если станут причиной массового заражения или приведут к гибели хотя бы одного человека после контакта с ними. В этом случае на беглецов распространяется статья 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» с максимальной санкцией до пяти лет лишения свободы. Главврач больницы в Коммунарке призвал сограждан ответственно отнестись к угрозе распространения коронавируса и не саботировать труд врачей.

Накануне в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой заявили, что сбежавших из медицинского центра в Коммунарке пациентов нашли и вернули обратно на карантин. Пациенты продолжат проходить необходимое лечение, отметила чиновница. Москвичей Ракова призвала ответственно относиться как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих.

Заммэра также подчеркнула, что из-за риска распространения инфекции по мегаполису

карантин в больнице обязателен для всех, у кого есть подозрение на наличие коронавирусной инфекции или симптомы ОРВИ.

В то же время Telegram-канал Baza сообщил о новом сбежавшем из центра в Коммунарке пациенте с подтвержденным на амбулаторном этапе коронавирусом. По данным журналистов, Алексей Нелюбин в три часа ночи вышел из приемного отделения и перелез через забор. «Росгвардия нашла лишь его следы. Теперь Нелюбина ищут по всей Москве и области», — отмечается в сообщении.

Издание «Фонтанка» передает, что Нелюбин — бизнесмен, недавно он вернулся в Россию из Южной Кореи. Когда по возвращении у него поднялась температура, он вызвал «скорую» и был госпитализирован в Коммунарку. По словам родственников, Нелюбина оставили в переполненном коридоре.

«Кто на корточках сидел, а кто и стоял. В течение четырех часов Леша просил предоставить койкоместо. Они предлагали ждать своей очереди. Дескать, все занято», — рассказали собеседники издания. «Сдаваться» беглец не намерен и сейчас чувствует себя «нормально, температура 36,6».

18 марта пожилой моряк с подозрением на коронавирус нового типа сбежал из инфекционной больницы в Мурманске.

Сбежавший — 68-летний гражданин России, он был госпитализирован с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) с борта рыболовецкого судна, прибывшего из Норвегии. При поступлении в больницу мужчина отказался от госпитализации, однако был ознакомлен с предписанием о содержании под надзором врачей. В настоящее время к поиску сбежавшего привлечена полиция.