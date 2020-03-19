Застряли надолго: как россияне оказались в ловушке в Сербии

Рекомендуем поскорее вернуться в Россию

15 марта президент Сербии Александар Вучич объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за угрозы распространения коронавируса. В своей эмоциональной речи на экстренной пресс-конференции он назвал текущий временной период «одним из худших» после Второй мировой войны.

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Введенные жесткие ограничительные меры вызвали шок у местного населения и проживающих в Сербии иностранцев. Одним из главных решений стал запрет на въезд в страну для лиц, не имеющих сербское гражданство или вид на жительство. Это поставило в крайне затруднительное положение сотни россиян, долговременно проживающих в стране на правах туристов. По закону гражданин России может находиться на территории Сербии не более 30 дней подряд. По истечении указанного срока многие выезжали в одну из соседних стран, получали штамп в паспорт о пересечении границы и возвращались обратно. Отсчет дней в таком случае начинался заново.

Процесс подобной эксплуатации дипломатического соглашения между Россией и Сербией получил в народе название «визаран».

Наиболее популярным местом паломничества отечественных «визаранщиков» в последние годы стал городок Биелина в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Это наиболее приближенный к Белграду (135 км) зарубежный населенный пункт среди стран, не входящих в шенгенскую зону. После закрытия границ Сербии на въезд россияне лишились возможности продлить себе легальное пребывание и оказались перед угрозой нарушения закона, что чревато при будущем выезде из страны крупным денежным штрафом и запретом на возвращение.

Подобная перспектива всерьез встревожила проживающих в Сербии российских граждан, поскольку некоторые из них прочно осели на Балканах, обзавелись здесь недвижимостью, хозяйством и практически утратили связи с родиной. В критической ситуации многие ринулись покупать билеты на рейсы в Москву, несмотря на существенно выросший ценник. Тем более посольство России в Белграде предложило россиянам «воспользоваться авиатранспортом, пока сохраняется возможность».

«Настоятельно рекомендуем всем гражданам России, в данный момент находящимся на территории Сербии в рамках 30-дневного безвизового режима (по т.н. «белому картону») и не имеющим вида на жительство в Сербии, предпринять меры по скорейшему возвращению в Российскую Федерацию», — заявили в диппредставительстве.

Однако перевозчики подложили отчаявшимся людям «свинью». Сначала о прекращении полетов между странами объявили две российские компании. А затем Air Serbia начала без объяснения причин отменять рейсы, на которые уже были распроданы все билеты. Сотрудники посольства РФ на своей странице в Facebook призвали россиян переносить бронирование на поздние даты. Впрочем, и другие рейсы постигла та же участь. В авиакомпании на все запросы о сдаче бесполезных билетов отвечали в «жизнеутверждающем» стиле: «Приносим извинения за доставленные неудобства и удачного вам дня».

В четверг МВД Сербии объявило о прекращении выполнения международных рейсов белградским аэропортом »Никола Тесла».

Тысячи уклонившихся от карантина сербов

По состоянию на утро 19 марта коронавирус был подтвержден в Сербии у 97 человек. В подавляющем большинстве случаев заражения произошли не внутри страны, а за ее пределами. В последние дни в республику, по данным властей, вернулись около 65 тыс. граждан, работающих за рубежом.

Согласно режиму ЧС, прибывающие из-за границы обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию, а приехавшие из стран интенсивного распространения болезни COVID-19 (Италия, Швейцария, Словения, Австрия, Франция, Греция, Румыния, Германия, Иран) – в обязательном порядке выдержать 28-дневный карантин. Однако многие, как сообщил РТС со ссылкой на осведомленные источники, пренебрегли данным требованием и создали угрозу для окружающих.

В первую очередь речь идет о небольших провинциальных городках и селах, где контроль за вернувшимися домой гастарбайтерами со стороны медиков и полиции не столь внимательный, как в столице и крупных городах.

Если верить данным сербских СМИ, уклониться от самоизоляции попытались тысячи сербов. Уже есть и первые приговоренные к денежному штрафу. На дверях белградских аптек между тем висят одинаковые таблички: респираторных масок, антисептиков и алкоголя в наличии нет.

В наиболее затруднительной ситуации оказались пенсионеры. В городах категорически запрещено выходить на улицу после 10 утра лицам старше 65 лет, а в сельской местности – старше 70-ти. Люди этой возрастной группы распоряжением правительства освобождены от уплаты счетов за ЖКХ за февраль, март и апрель. Однако в условиях ЧС многие из них банально не могут сходить за продуктами. Помочь пожилым соотечественникам вызвались волонтеры.

Их деятельность уже спровоцировала резонансный скандал. По рассказу 70-летнего Раду Йовановича из города Смедеревска Паланка, за оказание услуги по покупке хлеба, молока и яиц добровольцы потребовали заплатить 1000 динаров (8,5 евро). Пенсионеры, и так почти не имеющие денег, находятся в отчаянном положении, признался он.

Йованович также отметил, что цены на продукты в последние дни значительно выросли.

Волонтеров из Смедеревской Паланки осудили в соцсетях. Другие добровольцы сообщают, что озвученный инцидент стал следствием недобросовестного отношения конкретных людей и не является системным. Многие сербы обращаются к пожилым согражданам с предложением сходить в магазин или оказать другие услуги и не просят за это денег. Тем временем премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила, что нарушившие запрет и замеченные на улицах старики подвергнутся штрафу в размере 150 тыс. динаров (1277 евро).

Вероятно, данная мера должна скорее напугать, чем разорить пожилых людей. Правда, многим из них для поддержания здоровья медиками предписаны прогулки на свежем воздухе. Что делать таким пенсионерам, власти пока не объяснили.

«К водителю не приближаться!»

Зато минздрав отрапортовал о создании стационаров для зараженных с общим количеством 6 тыс. коек. Как заявил доктор Мийомир Пелемиш, его коллеги трудятся по 24 часа в сутки. По этой причине с 1 апреля их ждет увеличение зарплаты на 10%.

В своем выступлении Вучич с разочарованием констатировал, что страны ЕС отказались помочь Сербии в обеспечении медицинским оборудованием. В этой ситуации сербам пришлось просить о помощи «китайских братьев», как сформулировал президент. Вучич также признался, что его стратегической целью, помимо закрытия границ, является полная остановка междугороднего транспорта.

Есть мнение, что наибольшая угроза заражения коронавирусом остается в автобусах и трамваях. В Белграде люди едут на работу и возвращаются вечером домой со скорбными лицами и в медицинских масках. А некоторые перевозчики во избежание заболевания своих сотрудников предусмотрительно вывесили в салонах таблички: «К водителю не приближаться!».

Единственные, кто искренне радуется происходящему, — это школьники и студенты. Решением правительства занятия отменили до конца учебного года. Образовательный процесс перешел в режим онлайн. Учащиеся получают задания через ТВ или интернет и обязаны их выполнять.

Еще одно позитивное наблюдение: из-за падения цен на нефть стоимость бензина снизилась в Сербии на 5 динаров за литр.

Вымершие улицы и патрули полиции

18 марта в стране вступил в действие комендантский час. Под страхом применения максимально жестких санкций запрещено находиться на улице с 20.00 вечера до 5.00 утра. Исключение сделано только для работающих в третью смену. Ничего подобного не применялось ни во время бомбардировок Югославии авиацией НАТО, ни в период расследования убийства премьер-министра Зорана Джинджича. Закон о комендантском часе уже подвергся критике. Обыватели не понимают, почему ограничение распространяется именно на это время.

«Разве коронавирус поражает только ночью?» — недоуменно вопрошают они.

И все же к выполнению постановления в Сербии отнеслись со всей серьезностью. После 19.30 в среду можно было наблюдать, как припозднившиеся белградцы спешат вернуться домой до наступления «часа Икс». В 19.45, по наблюдениям корреспондента «Газеты.Ru», дворы и даже переулки патрулировали наряды полиции. Улицы будто вымерли. Магазины, ларьки и бензоколонки закрылись. Ровно в 20.00 люди массово вышли на балконы или высунулись в распахнутые окна и нарушили тишину аплодисментами. Таким способом, согласно задумке кого-то из активистов, была передана благодарность медикам, уважение к которым в стране существенно возросло.

Особо недовольными при этом остались собачники. Некоторые из них отказались выгуливать своих питомцев раньше положенного, мотивируя свои действия тем, что любимец привык гулять, например, в 21.00 и ни минутой раньше. Безответственное поведение хозяев вылилось в конфликты с полицией. Уже после 20.00 в интернете стали появляться сообщения очевидцев и видеозаписи с инцидентами подобного рода.

У одного из россиян история окончилась мирно.

«Не успел с собачкой выйти до 20. Первый день. Вышел в 20.15. Тихая улочка, 100 метров от дома. Приехали. Сказали, что так больше делать не надо. Извинился», — написал собачник в Facebook.

Другой любитель животных отправился выгуливать песика на князя Михаила – главную пешеходную улицу Белграда. К нему сразу же подошли полицейские. Мужчина вступил с ними в перепалку. Началась потасовка: собачка небольшого размера пыталась защитить своего хозяина, бесстрашно бросаясь на блюстителей закона. Эту сцену сняли из окна здания и мгновенно растиражировали в сети.