Перепутали стекла: студенту по ошибке удалили часть кишечника

В Краснодаре 18-летнему студенту Илье Томенко из-за врачебной ошибки удалили часть кишечника. Об этом «Газете.Ru» рассказал его адвокат Николай Чернышук.

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«Парень, 18 лет. Он поступил в ноябре 2019 года в больницу скорой медицинской помощи. Из-за аппендицита там ему сделали операцию, удалили червеобразный отросток и отправили его на гистологическое исследование. Это исследование показало, что в удаленном элементе есть онкологические клетки — аденокарциномы», — сообщил юрист.

После этого Томенко направили в онкологический диспансер, где начали лечение, а спустя некоторое время решили удалить часть кишечника. Затем его выписали домой и выдали на руки медицинские документы, а также диск с компьютерной томографией. Однако оказалось, что данные на носителе принадлежат другому человеку.

Мать юноши решила провести расследование — раз томография чужая, то и анализы, возможно, ошибочные. «Она забрала из больницы гистологический материал биопсии и отправила на исследование — генетическое. Оно показало, что вот эти анализы и ткани, по которым был поставлен диагноз, они принадлежат другому человеку. Более того — женщине. Поэтому вероятность несовпадения — стопроцентная», — отметил Чернышук.

Женщина обратилась к юристам — те сообщили о ситуации руководству больницы и попросили вернуть гистологический материал молодого человека. «В больнице сказали, что такого не могло быть и что ошибка исключена», — пояснил юрист. При этом главврач больницы Николай Босак пообещал разобраться в ситуации, пишет региональный портал «Живая Кубань».

На данный момент юристы пострадавшего подали досудебную претензию — срок рассмотрения 10 дней. За это время, по словам Николая Чернышука, они подготовят иск в суд. Все медицинские документы у них на руках. Параллельно подано заявление в страховую компанию, которая проведет экспертизу качества медицинской помощи.

«Дождемся результатов этой экспертизы — маловероятно, что они дадут какой-то вразумительный ответ, потому что они проводят экспертизу только по медицинским документам самой больницы.

Подтверждение того, что у него гистологически был другой материал, страховая компания рассматривать не будет, потому что они, вроде как, занимаются только экономической составляющей — правильно ли проведены анализы и так далее. Это стандартная практика — так надо было сделать», — уточнил юрист

Чернышук, который также является хирургом, отмечает, что в больницах довольно часто путают результаты, однако с такой вопиющей историей он столкнулся впервые.

Юрист по медицинским вопросам Жанна Алтунян, в практике которой много подобных кейсов, сообщила «Газете.Ru», что большинству пострадавшим удается добиться компенсации от медучреждений.

«В данном случае операцию уже провели, а диагноз не подтвердился. Случаи есть такие, когда пациенты перестраховываются и показывают стекла с биопсическим материалом другим специалистам.

Не скажу, что это массово происходит, но так или иначе пациенты обращаются с такими случаями, когда онкология не подтверждается — выясняется, что медики перепутали стекла», — отметила Алтунян.

Даже если ответчики не признают свою вину, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Если выводы экспертов однозначно укажут на прямую причинно-следственную связь, что диагноз был установлен неправильно, не подтвердился гистологически и операция была проведена необоснованно, то иск пациента будет удовлетворен.

«Если говорить о суммах компенсации, то они достаточно возросли. Сама новость об онкологическом заболевании приносит человеку серьезные моральные страдания, каждый сам оценивает для себя ущерб — например, 2 или 3 млн рублей», — уточнила медицинский юрист.

Если же молодому человеку не удастся доказать, что операция значительно повлияла на его жизнь, то суд вряд ли удовлетворит иск сразу. «Любое хирургическое вмешательство — это риск для организма. У него, как минимум, уже риск возникновения спаечной болезни (при ней в брюшной полости образуются травматические повреждения — «Газета.Ru»), любой врач вам об этом скажет. Это определенные последствия для организма, они не бесследны. Все зависит от того, насколько юридически грамотно он обоснует свое моральное страдание», — заключила Алтунян.