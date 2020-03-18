«Завершить ритуал»: чем закончилась история няни-убийцы

В Тюменской области суд вынес приговор 23-летней Виктории Айметдиновой, которая похитила и убила младенца — ей назначили принудительное лечение в психиатрической клинике. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

«Она заявила в суде, что сожалеет о том, что сделала. Виктория ревела и твердила, что не соображала, что делала в тот момент. Она сказала, что хотела бы вернуть время, чтобы все исправить», — рассказал порталу 72.ru отец убитого ребенка Игорь Гафнер.

Суд установил, что 24 сентября 2019 года Айметдинова присматривала за пятимесячным мальчиком в одном из домов, расположенных в городе Заводоуковске. Родители ребенка отлучились по делам. Вскоре девушка одела мальчика и ушла с ним в лес.

Реклама

«Сначала девушка пыталась задушить его, потом сжечь и в итоге убила ножом», — отмечал источник 72.ru. После нескольких часов поисков ребенка правоохранители нашли подозреваемую в лесополосе, расположенной в 30 метрах от трассы Тюмень — Омск. Она сидела на земле, а в ее руках был пакет с обугленным трупом мальчика.

Девушку арестовали — на нее завели уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение заведомо несовершеннолетнего» и по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, сопряженное с похищением».

В ходе предварительного следствия в отношении нее была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Выяснилось, что Айметдинова страдает психическим расстройством и в настоящее время представляет особую социальную опасность для себя и окружающих. Суд признал девушку невменяемой, ее направили в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.

«Она вела себя нормально, никто и не думал, что она может такое сотворить. Можно сказать, что она была умной. Разбиралась в банковских документах. Вроде работала бухгалтером, еще трудилась вроде где-то в отделе маркетинга», — говорили родители погибшего мальчика.

Семья Гафнеров считает, что Айметдинова задумала преступление еще за несколько дней. Мать мальчика рассказала, что за день до трагедии она перебирала белье для стирки и нашла шапку, в которой был пучок срезанных волос. После этого к ней подбежала Айметдинова и выхватила странную находку со словами «ой, это мое, я выронила».

«Я тогда не знала, зачем ей нужны были эти волосы. Я вообще решила, что, может быть, она сдать их куда-то хочет. Такое ведь бывает. А потом окажется, что она сделает из этих волос себе бороду, такую маску для совершения преступления», — уточнила женщина.

Перед похищением, по словам родителей убитого малыша, Айметдинова не только взяла с собой волосы в этой шапке, но и надела рыбацкую экипировку Игоря Гафнера — она наклеила на подбородок волосы и закрыла себе чем-то глаз.

«Уже после расправы над нашим сынишкой следователь спросит ее, зачем она все это сделала. Виктория скажет ему, что якобы слышала голоса и боялась того, что дьявол соблазнится ее красотой и не даст ей завершить ритуал. Как можно было это все сделать спонтанно — не понимаю», — отмечал отец.

Однако местные порталы сообщали, что у злоумышленницы мог быть другой мотив для расправы над младенцем. Якобы таким образом Айметдинова хотела отомстить их старшему сыну, который на протяжении четырех лет состоял в отношениях с девушкой — незадолго до трагедии они расстались.

«У моего мужа есть взрослый сын от первого брака, Виктория — это его сожительница. Накануне Виктория поругалась с сожителем и пришла к нам домой. Когда приехали после похорон, то дома не было ни ее, ни нашего сына! Стали ей звонить по телефону, но он отключен. Посмотрели, она ничего для сына не взяла: ни бутылочку, ни памперсы», — рассказывала Наталья Гафнер.

Когда после разрыва с сожителем она напросилась пожить в их доме, те не отказали. По словам матери малыша, девушку они считали близким человеком, поэтому спокойно оставили ее с сыном.