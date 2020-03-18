Анализы позволяют: более сотни пациентов покинули Коммунарку

Из медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов с момента открытия — у них не подтвердилось наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб столицы, передает «Москва 24».

У каждого из выписанных пациентов тест на COVID-19 оба раза показал отрицательный результат. Между тем в больнице на карантине находятся 408 человек, из них у 37 пациентов подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

Ни единого пациента с тяжелой формой заболевания нет, подчеркнули в оперштабе. Одного человека, находившегося в отделении реанимации и интенсивной терапии, перевели в изолированную палату, чтобы продолжать лечение. Состояние этого россиянина врачи оценивают как стабильное.

Реклама

«Всем пациентам оказывается медпомощь в полном объеме, назначены курсы индивидуального лечения», — подчеркнул главврач 40-й больницы Денис Проценко.

Накануне в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой заявили, что сбежавших из медицинского центра в Коммунарке пациентов нашли и вернули обратно на карантин. Пациенты продолжат проходить необходимое лечение, отметила чиновница. Москвичей Ракова призвала ответственно относиться как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих.

Заммэра также подчеркнула, что из-за риска распространения инфекции по мегаполису

карантин в больнице обязателен для всех, у кого есть подозрение на наличие коронавирусной инфекции или симптомы ОРВИ.

В то же время Telegram-канал Baza сообщил о новом сбежавшем из центра в Коммунарке пациенте с подтвержденным на амбулаторном этапе коронавирусом. По данным журналистов, Алексей Нелюбин в три часа ночи вышел из приемного отделения и перелез через забор. «Росгвардия нашла лишь его следы. Теперь Нелюбина ищут по всей Москве и области», — отмечается в сообщении.

Издание «Фонтанка» передает, что Нелюбин — бизнесмен, недавно он вернулся в Россию из Южной Кореи. Когда по возвращении у него поднялась температура, он вызвал скорую и был госпитализирован в Коммунарку. По словам родственников, Нелюбина оставили в переполненном коридоре.

«Кто на корточках сидел, а кто и стоял. В течение четырех часов Леша просил предоставить койко-место. Они предлагали ждать своей очереди. Дескать, все занято», — рассказали собеседники издания. «Сдаваться» беглец не намерен и сейчас чувствует себя «нормально, температура 36,6».

Стоит отметить, что коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена правительством России в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

За побег с карантина грозит административная санкция — по статье 19.5 КоАП. Штраф составляет от 300 до 500 рублей.

Под уголовную ответственность сбежавшие из больницы пациенты с коронавирусом также могут попасть — если станут причиной массового заражения или хотя бы один человек скончается от болезни после контакта с ними. В этом случае на беглецов распространяется статья 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» с максимальной санкцией до пяти лет лишения свободы. Главврач больницы в Коммунарке призвал сограждан ответственно отнестись к угрозе распространения коронавируса и не саботировать труд врачей.

По последним официальным данным, в России подхватили коронавирус нового типа 114 человек. Ни один россиянин пока не умер от инфекции.

12 марта на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о важности мер, принимаемых для борьбы с COVID-19. «Все принимаемые нами меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса, именно это является главным мотивом. Поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума», — подчеркнул глава кабмина.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

Однако уже в начале февраля китайские ученые из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории опубликовали данные о том, какое животное может являться вероятным промежуточным переносчиком болезни. Ими оказались панголины, представляющие собой, грубо говоря, гибрид муравьеда и броненосца. Между людьми COVID-19 передается воздушно-капельным путем.