Трехнедельные каникулы: как COVID-19 изменил жизнь школьников

Весенние каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования.

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«С понедельника до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы», — сообщил глава ведомства, передает ТАСС.

Кроме того, все это время школьники будут иметь доступ к электронным учебникам. «При этом школы работают. В начальных классах, если родители по каким-то причинам не могут оставить детей дома, школьников можно будет отвести в школу»,

— отметил Кравцов.

На дистанционное обучение перейдут также воспитанники учреждений среднего профессионального образования, уточнил министр. Ведомство совместно с Рособрнадзором запустило горячую линию поддержки по вопросам дистанционного обучения для сотрудников школ и родителей. Также была создана рабочая группа для координации работы регионов и территориальных органов управления образованием на местах.

До каникул за всеми родителями учеников госшкол Москвы сохраняется право разрешить ребенку свободно посещать уроки. «Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», — заявил мэр города Сергей Собянин.

Отметим, что российское образование ежедневно претерпевает изменения из-за пандемии COVID-19. Так, 18 марта стало известно о том, что досрочная сдача Единого госэкзамена (ЕГЭ) переносится на основной период.

Как сообщила временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, соответствующий приказ уже направлен в Минюст — вскоре он будет утвержден и разослан в регионы. «Чтобы успокоить участников, которые предполагали досрочный период, они переносятся на основной этап в июне месяце. Есть резервные дни, предусмотренные порядком проведения экзамена, где как раз выпускники прошлых лет и в прошлые годы имели право сдавать», — сообщил Музаев, передавали РИА «Новости».

Перенесут и финалы всероссийской школьной олимпиады — они будут проведены уже после 12 мая, заявил министр просвещения Кравцов.

«Олимпиады будут проведены после 12 мая, все необходимые будут созданы условия, мы успеем обработать результаты, здесь никаких сбоев не будет», — пообещал глава ведомства.

Отметим, что в финал олимпиад в 2020 году вышли около 5,6 тыс. школьников — заключительные этапы должны были состояться 20 марта.

Еще в начале недели, 16 марта, Минобрнауки выпустило рекомендацию о переводе российских студентов на дистанционное обучение. После этого многие вузы ввели такой формат обучения — среди них МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РЭУ им. Г.В. Плеханова и другие высшие образовательные учреждения.

Столичные власти не намерены закрывать только детские сады, но в них также сохраняется свободное посещение, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом во все учебные заведения России, включая детские сады и школы, были направлены рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля — в том числе учреждения обязали провести ряд дезинфекционных мероприятий.

Отметим, что все те же самые изменения коснулись и Подмосковья — губернатор области Андрей Воробьев сообщил в Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы. Детские сады также продолжают работать в штатном режиме. «Мы настоятельно рекомендуем родителям дошкольников оставлять детей дома. Для тех, кто не может, детские сады будут работать», — сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.