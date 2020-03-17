Остановить вирус: рестораны Москвы переходят на удаленку

Сколько стоит тест

— Число заразившихся коронавирусом COVID-19 составляет, по данным на утро 18 марта, 195 993 человека — об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Скончались 7904 заболевших, выздоровели — 82501.

— ВОЗ назвала среднюю цену теста для определения коронавируса — она составляет $30-60, в зависимости от страны. Организация надеется найти более дешевые варианты, заявила координатор европейского бюро организации Дорит Нитзан.

— Китайские врачи считают главной ошибкой европейских коллег недостаточную защищенность медперсонала от коронавируса. «Наши европейские коллеги заражаются этой болезнью в ходе повседневной работы, соотношение довольно схожее с тем, что было в Ухане. Мы должны защищать наш медицинский персонал», — приводит Bloomberg слова профессора пекинского Объединенного медицинского колледжа Ву Донга.

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Рестораны и театры закрывают из-за COVID-19

— За минувшие сутки новые случаи заражения были выявлены в 15 регионах России. В общей сложности число заболевших возросло до 114 человек. При этом 10 человек из новых инфицированных заразились вирусом уже в стране, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

— Часть московских ресторанов приостановят работу с 18 марта из-за коронавируса. Заказать еду можно будет через службу доставки, следует из письма Федерации рестораторов и отельеров на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

— Находящиеся в ведении Минкульта музеи, театры, филармонии, цирки, кинотеатры столицы перестают принимать посетителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Сотрудники администрации президента РФ сдают тесты на COVID-19, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вакцину обещают к осени

— Жесткие меры по ограничению передвижений жителей вводят во многих странах Европы. В Бельгии с 18 марта объявлен режим тотального карантина. Молдавские депутаты ввели в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса на 60 дней, а Босния и Герцеговина (БиГ) утвердила режим стихийного бедствия.

— Правительство Иордании призвало граждан оставаться в своих домах, запретило передвижение между городами и ограничило работу государственных и частных учреждений.

— Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 345 и достигло отметки в 2503 человека, ежедневный рост числа заражений остается на уровне 3,5 тысячи, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

— В США количество инфицированных превысило 5000, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных. По его информации, скончались 85 человек.

— Евросоюз планирует выпуск вакцины от COVID-19 на рынок до осени 2020 года, сообщила в видеообращении в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для этого инновационной исследовательской компании ЕС предоставляет финансирование до €80 млн.