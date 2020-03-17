Ел друзей и собак: как суд наказал архангельского маньяка

В Архангельске к пожизненному заключению приговорили 51-летнего каннибала Эдуарда Селезнева. По сообщению СК, в период с 2016 по 2018 год мужчина съел трех своих знакомых.

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По данным следствия, преступник совершал убийства по одинаковой схеме — приглашал приятелей к себе домой, угощал алкоголем и дожидался, когда те уснут, после чего наносил ножевые ранения.

Так, по данным следствия, первой жертвой Селезнева стал 59-летний житель Архангельска — его каннибал убил ударом ножа в сердце. Тело погибшего мужчина расчленил и частично съел, выбирая мягкие внутренние органы, а останки выкинул в реку Волохница Исакогорского округа.

Позже таким же способом были убиты двое других знакомых каннибала — мужчины 43 и 34 лет. Их тела он также употребил в пищу, после чего оставшиеся фрагменты трупов упаковал в целлофановые пакеты и выбросил в озеро Бутыгино.

Помимо этого, после одного из убийств Селезнев начал проживать в квартире своей жертвы. Родителям и соседям погибшего злоумышленник говорил, что мужчина уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру.

Такую же версию каннибал привел сотрудникам правоохранительных органов, задержавшим его.

По данным СК, остальные две жертвы были асоциальными личностями и не имели родственников. К тому же части их тел были найдены лишь фрагментарно, из-за чего их практически невозможно было опознать.

«Установить их личности удалось лишь благодаря проведению большого количества различных сложных экспертиз», — говорится в сообщении следствия.

Помимо человеческого мяса, Селезнев регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак, птиц и различных мелких животных. По данным СК, их костные останки также были обнаружены в пакетах с расчлененными останками жертв каннибала.

Психиатрическая экспертиза признала заключенного вменяемым, хотя на стадии предварительного расследования Селезнев рассказывал о голосах, которые давали ему указания об убийстве.

Сам мужчина попросил, чтобы его судили присяжные. В итоге 17 марта суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима по статье «Убийство трех лиц, в целях использования тканей потерпевших».

Также каннибалу необходимо выплатить моральную компенсацию родственникам погибших — миллион рублей.

По данным следствия, это не первая судимость маньяка. Ранее он отбывал срок за умышленное убийство двух человек.

Ранее, 17 февраля, в тюрьме Ростова-на-Дону от туберкулеза скончался 36-летний заключенный Дмитрий Бакшеев, известный как «краснодарский каннибал». В июне 2019 года мужчину и его жену Наталью осудили по делу об убийстве и расчленении 34-летней Елены Вахрушевой.

По данным следствия, в сентябре 2017 года краснодарец вместе с супругой распивали спиртные напитки на заброшенной территории на улице Гастелло. С ними была женщина, с которой семейная пара познакомилась в тот же день.

Как сообщает СК, в компании произошел словесный конфликт, после которого Наталья начала подстрекать мужа к убийству новой знакомой.

Бакшеева не пришлось долго уговаривать. «Он взял нож, который хранил в своем рюкзаке, и нанес новой знакомой два удара в область груди, убив ее», — говорится в сообщении следствия.

После расправы мужчина изнасиловал труп погибшей и расчленил его. По данным СК, некоторые части тела мужчина спрятал на месте, а некоторые взял с собой.

Помимо этого, Бакшеев сфотографировался на фоне расчлененной жертвой. Позже он отдал телефон, на который было сделано фото, в ремонт. Там сотрудники и обнаружили снимки, после чего сообщили о находке в полицию — семейную пару оперативно арестовали.

В ходе обыска в холодильнике семейной пары нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе и замороженное мясо неизвестного происхождения. СМИ писали, что супруги занимались каннибализмом. При этом психиатрическая экспертиза признала их вменяемыми.

Следствие не нашло доказательств факта каннибализма, однако по статьям «Убийство» и «Надругательство над телом» Бакшеева приговорили к 12,2 года лишения свободы. Его же супругу осудили на 10 лет колонии по статье «Подстрекательство к убийству».