Сбежали с карантина: полиция нашла пациентов с COVID-19

Сбежавших из медицинского центра в Коммунарке пациентов нашли и вернули обратно в карантин. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.

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Пациенты были найдены, они продолжат проходить необходимое лечение, отметила чиновница. Жителей Москвы Ракова призвала ответственно относиться как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих.

Между тем Telegram-канал Baza сообщает о новом сбежавшем из центра в Коммунарке пациенте с подтвержденным на амбулаторном этапе коронавирусом. По данным журналистов, беглец — некто Алексей Нелюбин, он в три часа ночи вышел из приемного отделения и перелез через забор.

«Росгвардия нашла лишь его следы. Теперь Нелюбина ищут по всей Москве и области», — отмечается в сообщении.

Заммэра Ракова в свою очередь подчеркнула, что из-за риска распространения инфекции по мегаполису карантин в больнице обязателен для всех, у кого есть подозрение на наличие коронавирусной инфекции или симптомы острой ротовирусной инфекции (ОРВИ).

Карантин должен длиться 14 дней — столько занимает инкубационный период COVID-19. Если за две недели симптомы заболевания у пациентов не подтвердились и два теста на коронавирус показали отрицательный результат, их выписывают. Из больницы в Коммунарке выписали уже порядка 50 человек — все они были на карантине после контакта с заболевшими COVID-19 людьми.

Ранее 40-летняя Марина Ф., предположительно инфицированная COVID-19, сбежала из медцентра в Коммунарке. Побег был совершен ночью. Наутро женщину задержали и вернули в больницу — известно, что после побега она отправилась домой. Полиция теперь устанавливает круг людей, с которыми общалась беглянка.

Побег с карантина с подозрением на коронавирус COVID-19 может иметь катастрофические последствия. Об этом заявил главврач московской больницы №40 Денис Проценко. «Медицинская катастрофа заключается в том, что от момента самовольного ухода из стационара до их поиска полицией они действительно представляют собой биологическую угрозу распространения вируса», — подчеркнул медик.

По словам Проценко, разгуливая по Москве, пациенты с подозрением на коронавирус «обнуляют всю колоссальную работу, которую делают медики». Главврач призвал россиян проявить терпение и сознательность, помочь специалистам в деле защиты сограждан от коронавируса.

На данный момент в отношении граждан, самовольно покинувших больницу, могут вести преследование по части 1 статьи 19.5 КоАП «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства» или по статье 6.3. КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В первом случае нарушителю грозит штраф до 5 тыс. рублей, во втором — до 500 рублей.

16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что последние заразившиеся коронавирусом граждане России заболели из-за общения с инфицированными людьми.

«К нам этот вирус завезли те, кто приехал из стран, где он уже распространился», — добавил он и заверил, что впредь власти России будут действовать на опережение, чтобы не допустить распространения коронавируса на территории страны.

По последним данным, общее число инфицированных на территории России увеличилось до 93 человек. Вылечились 8 пациентов, никто из россиян от коронавируса пока что не умер. Всего в мире инфицированы свыше 180 тыс. человек, скончались — 7093 человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.

Иммунитет, который вырабатывается после того, как человек переболел коронавирусом, не будет пожизненным. Об этом заявил профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

По его данным, иммунитет против коронавируса не будет самым стойким, точно так же, как и против гриппа. «Это свойственно всем вирусам, вызывающим ОРВИ», — заключил ученый.