Без еды и воды: годовалая девочка два дня провела с трупом матери

В Москве годовалый ребенок два дня просидел в запертой квартире с телом 27-летней матери без еды и воды. Об этом сообщили в управлении столичного Следственного комитета.

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По данным ведомства, 17 марта 2020 года в квартире жилого дома на улице Партизанской было обнаружено тело женщины. В квартире также были 39-летний сожитель погибшей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и ее годовалая дочь.

Telegram-канал Life Shot передает, что о москвичке забеспокоился ее брат — та два дня не выходила на связь. Он пришел ее проведать — дверь открыл гражданский супруг. После этого мужчина услышал плач девочки из комнаты. Пройдя в комнату, он обнаружил тело сестры. Ребенок же был крайне истощен — он провел два дня без еды и воды.

Тем временем один из соседей покойной приводит другую версию произошедшего:

«Приходили из соцзащиты вроде — мужчина с девушкой, спрашивали, как найти участкового. Мы стучали, в общем, никто не открывает. Я и говорю, надо вскрывать, коляски нет, ну они пошли искать участкового. А вечером приехала бригада, ну они и вскрыли, а там она», — заявил собеседник Life Shot.

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что речь идет о Екатерине Телькиной. По неподтвержденным данным, на ее теле обнаружили множество синяков. Также, по словам жителей дома, за день до трагедии пьяный сожитель женщины перерезал провода в электрощите и обесточил их квартиру.

По факту произошедшего Следственный комитет проводит доследственную проверку. Мужчина, проживавший с умершей, задержан. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, по словам источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, женщина недавно перенесла операцию на сердце. Не исключено, что ее смерть не носит криминального характера, добавил он.

Дочь скончавшейся поместили в больницу. Как рассказала детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская, ей ничего не угрожает. «Ситуация и судьба ребенка находятся под контролем», — добавила чиновница.

Похожая история ранее произошла в городе Янауле Республики Башкирии. Там в сентябре 2019 года шестилетний мальчик несколько дней провел в квартире с мертвой матерью.

По данным Следкома, 44-летняя женщина умерла за пять дней до спасения ребенка. Кроме него и матери в квартире никто не проживал. При этом следов насильственной смерти на теле башкирки криминалисты не нашли.

«Воспитатель посетила квартиру — было закрыто, в дверях набрались квитанции. За выходные я лично пыталась добиться какой-то информации. Вышли на подругу, встретились, оказалось, у нее есть ключи от квартиры. Попросили проверить, и подруга обнаружила тело», — рассказала Bash Info Юлия Валиахметова, заведующая детским садом №7, где учился мальчик.

По словам соседей, когда ребенка выносили, он был едва живой. Позже он несколько дней провел в реанимации. По факту трагедии была проведена доследственная проверка и назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. По результатам проверки установлено, что женщина покончила жизнь самоубийством.

По данным местных СМИ, башкирка не пропускала родительские собрания — ее ребенок всегда был аккуратно одет. Однако жила семья бедно — женщина работала уборщицей в супермаркете, а затем в больнице. С ее сыном до сих пор работает психолог. Воспитанием ребенка занялась родная тетя, проживающая в Москве. Других родственников в родном городе у погибшей нет.