Закрыть метро, запретить поездки: Украина борется с вирусом

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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По предложению главы государства, городские перевозки будут осуществляться в количестве до 10 человек — в маршрутных такси, и до 20 человек — в троллейбусах, автобусах и трамваях.

На день 16 марта на Украине лабораторно подтверждены пять случаев инфицирования коронавирусом — четыре в Черновицкой области и один в Житомирской (пациент умер). В этой связи Зеленский призвал ввести режим чрезвычайной ситуации в этих регионах.

Также президент предложил «запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать домой».

«Разработать механизм доставки лекарств с работниками «Укрпочты» для людей пожилого возраста. Седьмое. Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включительно с обрядами и церемониями», — говорится в тексте обращения президента к кабмину.

Евросоюз же может ввести ограничения на въезд для граждан третьих стран сроком на 30 дней, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава ЕК предложила разрешить только въезд с неотложными целями. Также, по ее словам, на границах ЕС будут предоставлять зеленый коридор для ввоза необходимых на фоне эпидемии товаров.

Эстония также временно приостанавливает выдачу шенгенских виз, сообщается на сайте эстонского министерства иностранных дел. На основании распоряжения правительства, МИД Эстонии и визовые центры прекращают прием заявлений на шенгенские визы с 17 марта 2020 года.

В России количество зараженных коронавирусом увеличилось до 93 человек, сообщила зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на заседании координационного совета по противодействию распространения коронавируса.

«В РФ на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов», — указала чиновница.

Она отметила, что большинство случаев заражения — 86 — привозные. Остальные семь человек подхватили коронавирус при контакте с больными. В то же время в российских больницах находятся порядка 15 тыс. человек, за ними наблюдают медики. По словам Голиковой, эти люди абсолютно здоровы.

Госкомпания «Российские железные дороги» приняла решение о приостановке движения поездов в сообщении с Азербайджаном и Узбекистаном. Временный запрет действует с 16 марта и до особых указаний. Армения и Россия также ограничили взаимные пассажирские перевозки.

Помимо этого, с 15 марта Россия приостанавила железнодорожное сообщение с Латвией. С 17 марта поезда перестанут ходить на Украину и в Молдавию. Кроме того, будут отменены поезда в Австрию, Германию, Италию, Китай, КНДР, Латвию, Монголию, Польшу, Францию и Чехию.

Тем не менее железнодорожное сообщение сохранится с Калининградом и другими городами России, которые проходят через территорию Литвы. Только теперь поезда не будут делать остановок на территории европейской страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Позднее стало известно, что сотрудник штаб-квартиры ВОЗ в Женеве заразился коронавирусом. Зараженный последний раз посещал здание ВОЗ в четверг, 5 марта, а в выходные у него стали проявляться симптомы.

В настоящее время зараженный самоизолировался и получает необходимую медицинскую помощь. При этом ни у одного из людей, напрямую контактировавших с зараженным, пока не выявлены симптомы заболевания.