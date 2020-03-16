Пандемия COVID-19: как противостоять коронавирусу

Какие симптомы указывают на заражение

— Коронавирусы — большое семейство вирусов, способных вызывать заболевания разного рода. Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не выявлялся. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают корону.

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— Геном вируса подвержен быстрым изменениям. Есть уже два типа коронавируса SARS CoV-2: штамм s-CoV и штамм l-CoV-2. Первый из них встречается гораздо чаще, второй является наиболее опасным. Это следует из исследований китайских ученых, опубликованных в журнале National Science Review. При этом появление вакцины от вируса ожидается не ранее, чем к 2021 году.

— При COVID-19 фиксируются три симптома, которые чаще всего проявляются вместе, что не характерно для других заболеваний. У зараженных наблюдается жар, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Кроме того, могут развиться боли в голове, мышцах и горле, а также утомление. Диарея при коронавирусе случается редко, хотя такие случаи также были зафиксированы. А вот насморка у зараженных нет, по громкому чиханию COVID-19 не выявишь.

Не допускайте распространения страхов и фейковой информации во время #COVID19:

- Проявляйте сострадание к тем, кого затронуло заболевание

- Регулярно справляйтесь о состоянии здоровья близких

- Принимайте реальные меры, чтобы не заболеть

-Следите за последним развитием событий pic.twitter.com/YNUQ11suul — ООН (@UnitedNationsRU) March 15, 2020

— Кроме того, коронавирус уже научился маскироваться под другое заболевание – лихорадку денге. Об этом заявили сингапурские ученые и врачи, передает газета The Straits Times.

«Пациент поступает с типичной клинической картиной для денге — высокая температура и сыпь. При этом у него нет привычных для COVID-19 симптомов — насморка, кашля, боли в горле», – сообщают авторы исследования.

Предупрежден — значит вооружен

Коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может передаваться через загрязненные поверхности — например, дверные ручки. Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует соблюдать простые правила, которые могут уберечь от заражения:

— Регулярно мыть руки, желательно с мылом. Кроме того, можно проводить дезинфекцию спиртосодержащим средством.

— Соблюдать дистанцию в общественных местах – от людей стоит держаться на расстоянии как минимум 1 метр. Особенно, если они кашляют или проявляют другие признаки заболевания. В противном случае каждый рискует вдохнуть воздух, в котором будут содержаться мельчайшие капли, содержащие вирус.

— Не игнорировать медицинские маски, но и не скупать их тоннами. Эксперты советуют носить их в местах массового скопления людей. Некоторые маски эффективны один час, другие — четыре часа. Впрочем, они не герметичны, поэтому все равно пропускают вирус. Их целесообразней использовать инфицированным, чтобы не передать болезнь другим людям.

— Не трогать без необходимости руками глаза, нос и рот, ведь вирус с легкостью можно перенести с кожи рук в организм.

— Соблюдать правила респираторной гигиены – проще говоря, всегда прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя при кашле и чихании. После этого салфетку лучше сразу выкинуть, а руки помыть или обработать.

— При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания надо обратиться за медицинской помощью. В особенности эта рекомендация касается тех граждан, кто посещал эпицентры распространения COVID-19 или тесно общался с недавно вернувшимися из пораженных регионов.

Как защищается Россия

— В столице действует режим повышенной готовности: 6 марта его ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В частности это касается городских служб — здравоохранения, транспорта и городского хозяйства.

— В Москве запрещены все массовые мероприятия численностью более 50 человек — запрет активен до 10 апреля.

— Туристы, которые были в странах с неблагоприятной обстановкой, отправляются на карантин. В аэропортах Москвы работают медицинские посты, где фиксируют граждан, прибывающих из Китая, Ирана и Южной Кореи. Им выдаются постановления об изоляции и больничные, фиксируются контактные данные, берутся анализы на коронавирус.

Все, кто возвращается из стран с неблагоприятной ситуацией, обязаны сообщить о возвращении на специальную горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно, с 08:00 до 21:00). После этого их ждет двухнедельная самоизоляция.

— Нарушение режима карантина влечет уголовную ответственность --вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет (статья 236 УК РФ). COVID-19 внесен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (Постановление Правительства Р Ф от 31.01.2020 № 66). Соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения.

— Из России нельзя летать в страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию. С 16 марта регулярное авиасообщение ограничено, кроме регулярных рейсов из Москвы в столицы и обратно. В ЕС уже заявили, что не будут впускать в страны тех, кто летит не по неотложным делам.

— Россия с 18 марта по 1 мая закроет въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Ограничения не будут применяться в отношении водителей грузовиков, дипломатов и постоянно проживающих в России лиц.

— Введено свободное посещение в школах, большинство вузов Центральной России переведены на дистанционное обучение. В большинстве из них ограничение посещения ввели на неопределенный срок.

— Пациенты из Москвы с подозрением на коронавирус направляются в инфекционные клинические больницы №1 и №2, а также в новый медицинский комплекс в Коммунарке. Началось строительство инфекционного центра в Новой Москве. Также в стационар для больных коронавирусом временно перепрофилируют роддом №8.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, были мобилизованы мощности всех инфекционных стационаров. Так, в России развернуто более 55 тыс. коек, из них 28 тыс. — детских, более 12 тыс. — реанимационных и 396 обсерваторов, всего подготовлено 7,5 тыс. боксов.

— Всем пациентам столичных клиник измеряют температуру бесконтактным способом. Такие же меры предпринимают работодатели во всех офисах. На входах в Московский метрополитен организовано выборочное измерение температуры пассажиров.

— Лаборатории частных медицинских организаций не проводят исследования на коронавирус. В государственных больницах берут анализы у тех, кто в последние 14 дней пересекал границу одной из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, жалуется на симптомы ОРВИ или контактировал с заболевшими.

До 17 марта регионы обязали представить предложения, на базе каких учреждений может дополнительно проводиться тестирование населения на коронавирус. Речь идет о лабораториях, которые имеют третий и четвертый уровень работы с патогенами.

Между тем для выявления заболевших в стране разработаны специальные тест-системы. Всего их производится около 100 тыс. в сутки, отмечала вице-премьер Голикова.

Куда обратиться за помощью

— В России создан координационный совет по борьбе с коронавирусом. Новый орган будет координировать работу всех ведомств, занятых в борьбе с распространением COVID-19.

Еще одна задача – информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации. На портале «Стопкоронавирус.рф» будет отражаться реальная картина по ситуации в стране и за рубежом pic.twitter.com/mpPoZNNC5j — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) March 16, 2020

— Кроме того, работает единая «горячая» линия по коронавирусу: 8-800-200-01-12. Всю обновленную информацию можно отслеживать на сайтах Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, а также на специальной платформе стопкоронавирус.рф.