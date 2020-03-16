«Это абсурд»: россияне не могут вернуться домой из-за COVID-19

Из-за распространения коронавируса ряд стран закрыл воздушные и морские границы, в связи с чем многие граждане РФ не могут вернуться домой из разных уголков мира. Как рассказала «Газете.Ru» 21-летняя Евгения Матуева, которая сейчас находится в Венгрии, шансов оказаться в родной Москве в ближайшее время у нее практически нет.

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«Я должна была выкупить билет и улететь, но хорошо, что не выкупила, так как рейсы, которые вылетают не из столицы, отменились все равно. Я должна была лететь из Дебрецена в воскресенье авиакомпанией Wizz air, но теперь буду еще тут сидеть», — сообщила девушка.

По словам Евгении, она неоднократно связывалась с посольством и консульством, однако там в один голос заявили – это не их проблемы.

«В целом во всем виновата авиакомпания. Там уже сообщили, что выплатят деньги, однако, для того чтобы улететь, билеты придется самим покупать и лететь из Будапешта. Никакого чартера не будет, никто его не организует. Нужно просто посидеть тут и купить к концу недели билет. Сейчас на следующую неделю он стоит от 37 тыс. рублей, что в разы превышает ту цену, за которую собирались лететь изначально. Со среды спадает цена, но, как показывает практика, она может вновь подняться», — заключила Матуева.

В субботу, 14 марта, о своем плачевном положении рассказала в Instagram россиянка по имени Екатерина Оляная, которая уже несколько дней не может вылететь из Италии.

«Если вы еще не в курсе, что теперь из-за коронавируса закрыта вся Италия. В страну нельзя въехать и очень сложно выехать туристам. У нас сгорело уже три билета до Санкт-Петербурга из-за банкротства компании и отмены рейсов. Новые билеты уже по новому курсу и по заоблачным ценам. Но даже их не купить. Информация очень быстро меняется и билеты исчезают с сайта. Посольство России в Италии нам ничего не подсказало и не помогло», — сообщила Оляная.

Россиянка подчеркнула, что с каждым днем ситуация в стране становится все более напряженной: магазины еще работают, однако впускают в них строго по несколько человек. Внутри помещения нельзя подходить ни к кому ближе, чем на метр. «Даже если вы пришли парой, со своим мужем или сестрой, вас разъединят. По громкой связи постоянно передают о правилах на метр друг от друга», — написала Екатерина.

Кроме того, по словам россиянки, закрыты для посетителей все бары и рестораны. После 22:00 нельзя появляться на улицах без особого разрешения, в случае нарушения — штраф. «Несколько раз в неделю над Римини (и другими городами) будут летать вертолеты и разбрызгивать дезинфекцию. Просят убрать с улиц всех домашних животных», — отметила девушка.

Не смогла вылететь из Португалии и семья Тараса Семененко, который поделился информацией о сложившихся обстоятельствах в своем аккаунте в Facebook. По словам молодого человека, 14 марта он и его родственники должны были вернуться в Москву из Малаги, однако рейс отменили.

«Поменять город вылета на Лиссабон нам нельзя. Можно только улететь из Мадрида или Барселоны, а туда ехать через полстраны (за свой счет), и это города, в которых сейчас пик испанского коронавируса», — написал Семененко.

Как уточнил россиянин, изначально семья не планировала посещать города, в которых высок риск заражения, однако у них не остается выбора. В качестве компенсации авиакомпания предложила вернуть половину стоимости билета, но, по словам Семененко, на эти деньги невозможно улететь в Москву.

«Это какой-то абсурд. Мы не хотим в переполненный Мадрид и не можем рисковать: с нами две бабушки 71 и 74 лет и двое маленьких детей», — пояснил россиянин.

Не оставляют надежду вернуться на родину и жители Калиниграда – многие из них привыкли ежедневно пересекать границу с Польшей для путешествия в третьи страны, однако теперь страна запретила транзитный проезд. В региональном правительстве уже знают о сложившейся ситуации, однако пока не нашли никакой возможности облегчить судьбу россиян.

«Да, часть калининградцев не могут вернуться. Точное количество мы не знаем, конечно. Но сейчас у них всего два варианта. Либо добираться до Берлина и оттуда лететь в Москву, а дальше — в Калининград. Либо можно попробовать добраться до Литвы, которая до 19 марта оставила возможность транзита для иностранцев, и оттуда выезжать в наш регион», — сообщили в пресс-службе регионального правительства порталу «Калининград.Ru».

При этом вернуться домой не могут и те россияне, кто сейчас проживает на территории других стран. Пост в Instagram с описанием ситуации опубликовала россиянка по имени Анастасия: девушка не может выехать из Исландии в Чехию, где сейчас проживает с мужем, так как с 16 марта страна закрыла все границы.

«Мы прервали поездку из-за внезапного закрытия границ Чехией с 16 марта. И я, и муж могли бы въехать в страну даже 17 марта через Австрию, так как имеем вид на жительство. Де-юре можем. Де-факто можем идти к черту», — написала девушка.

В своем посте она объяснила, что несмотря на запрет авиа- и железнодорожного сообщения с другими странами, прилететь в Чехию можно – однако этому препятствует ряд нюансов, о которых не подумали власти.

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«Да, формально авиаперелеты возможны — но все летящие должны быть чешскими гражданами, либо иностранцами с внж/пмж. Из-за таких мер авиакомпаниям лететь невыгодно, и они просто отменяют рейсы. Мы взяли последний рейс из Амстердама, после этого CSA просто замораживает все перелеты. Другие компании (Ryanair, Wizzair, Vueling и тд) тоже отменили рейсы», — уточнила Анастасия.

Ранее въехать в Чехию можно было и на автомобиле, однако теперь прокатные пункты перестали сдавать машины в Вене с возможностью оставить их в Праге. Тем не менее, на границе с Чехией по-прежнему ежедневно выстраивается очередь в 50 тыс. человек.

«И при всем этом – власти разрешают каждый день ездить из Чехии в Германию и Австрию тем, кто там работает. Вот этот факт меня вообще убил. Какой тогда смысл в закрытии границ?», — подчеркнула россиянка.

Ранее о том, что вернуться в свою квартиру в Италии из США также не может телеведущая программы Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева, рассказал «Газете.Ru» продюсер тревел-шоу Василий Мельничин.

Неделю назад Бадоева отправилась в Сан-Франциско и Майами снимать очередную серию «Жизни других», но в результате оказалась в ловушке вместе со всей съемочной группой. После заявления президента США Дональда Трампа о 30-дневном запрете въезда из Европы из-за коронавируса, съемки программы пришлось срочно прекратить.

На фоне решения властей США авиакомпании резко стали отменять трансатлантические полеты, а приобрести билеты на оставшиеся в сетке расписания рейсы стало очень сложно из-за постоянной смены информации. Как подчеркнул собеседник издания, сейчас Бадоева и ее коллеги не могут купить билеты.

Теперь въехать в Европу туристам станет еще сложнее — как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС вводит временные ограничения на несущественные поездки в ЕС на 30 дней.

«Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС», — написала в Twitter глава ЕК.