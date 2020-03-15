Еще четверо: число зараженных в России перевалило за 60

За последние сутки в России увеличилось количество зараженных новым типом коронавируса с 59 до 63. Инфекция обнаружена у трех жителей Московской области и у одного россиянина из Тюменской области.

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«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что их круг общения на территории России определен. «Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — добавили специалисты.

Таким образом, всего в России зарегистрированы 63 случая заражения коронавирусом. Большинство — 60 пациентов — россияне.

В общее число зараженных входят двое китайцев и один итальянец. Отмечается, что трое пациентов выписаны. Кроме того, больницы покинули трое россиян, которые были эвакуирован из Японии, с круизного лайнера Diamond Princess.

«Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь», — говорится в сообщении ведомства. Специалисты подчеркивают, что при проявлении любых симптомов ОРВИ следует остаться дома и вызвать врача.

Ранее в оперштабе Москвы сообщили, что лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского в скором времени оснастят новым оборудованием. Оно позволит быстрее и качественнее определять наличие коронавируса у обратившихся к медикам граждан.

В центр уже поступили 5 ПЦР-боксов и 40 термостатов. В ближайшие дни в лаборатории также появится и другое современное оборудование.

«Все высокотехнологичное оборудование необходимо для проведения ПЦР — современного метода лабораторной диагностики, который позволяет идентифицировать вирус с максимальной точностью», — говорится в сообщении столичного оперштаба.

Кроме того, у центра будет организована парковка для спецтранспорта, машин скорой помощи и других автомобилей медицинских организаций. Это, как считают специалисты, значительно упростит доставку биоматериала и минимизирует транспортные заторы. «Мы просим жителей домов, расположенных рядом с центром, с пониманием отнестись к этой ситуации», — добавили в оперштабе. При это обращается внимание, что функция учреждения не поменяется, и на территории центра не будет пациентов.

В связи с распространением коронавируса по всему миру, а особенно в Европе, российские власти приняли решение на время ограничить транспортное сообщение с европейскими странами. Так, на сайте РЖД появился специальный раздел. В нем размещается оперативная и подробная информация об отмененных международных поездах.

С 15 марта Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Латвией. С 17 марта поезда перестанут ходить на Украину и в Молдавию. Помимо этого, будут отменены поезда в Австрию, Германию, Италию, Китай, КНДР, Латвию, Монголию, Польшу, Францию и Чехию.

Тем не менее железнодорожное сообщение сохранится с Калининградом и другими городами России, которые проходят через территорию Литвы. Только теперь поезда не будут делать остановок на территории европейской страны.

«Все поезда проследуют без посадки/высадки пассажиров на станциях, расположенных на территории Литвы (Кяна, Вильнюс, Кибартай). Возможность транзитного проезда в Калининградскую область и обратно сохраняется в обычном режиме», — уточняется на сайте.

Стоит отметить, что вирус добрался и до Калининградской области. Накануне там был зафиксирован третий случай заражения. Его выявили у женщины, которая с 6 по 9 марта находилась в Берлине. Пациентка находится в инфекционной больнице, она рассказала медикам обо всех, с кем общалась за это время.

О ее состоянии пока ничего неизвестно. Но двое других зараженных в этом регионе сейчас в удовлетворительном состоянии, передает ТАСС.

На фоне распространения вирусного заболевания власти региона рекомендуют колледжам и вузам Калининградской области перейти на дистанционное обучение студентов, сообщили в правительстве региона.

На дистанционное обучение планируют перейти и образовательные учреждения Санкт-Петербурга, где ранее также были обнаружены несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией. 12 марта, в Боткинскую больницу доставили 55-летнего мужчину, который приехал из Италии 8 марта. Спустя три дня у него обнаружили коронавирус. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

В Москве на данный момент 36 инфицированных. Накануне в столичном оперативном штабе сообщили, что в Москве выявлено девять новых случаев заражения. Из них трое несовершеннолетние. Классы, в которых они учились были закрыты с 10 марта. Кроме того, в образовательном учреждении закрыли все здания, в которых были инфицированные подростки. По данным штаба, все учащиеся этих корпусов находятся дома. «В зданиях проведена заключительная дезинфекция», — отметили в ведомстве.