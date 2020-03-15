Записки нет: в Москве погиб снайпер ФСО

В центре Москвы найдено тело 23-летнего местного жителя — предположительно молодой человек являлся сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом сообщает Baza.

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По предварительным данным Telegram-канала, Динара Сабирова обнаружил житель Москвы Олег Окушко — его друг попросил проведать родственника, который на протяжении нескольких дней не выходил на связь. Мужчина несколько минут звонил в дверь, однако ответа не последовало, после чего Окушко решил залезть в квартиру через окно.

Проникнув в жилище, в комнате он обнаружил тело силовика с огнестрельным ранением в области головы. Криминалисты определили, что смерть наступила более суток назад. По неподтвержденным данным, основной версией следствия является — суицид, однако правоохранители не нашли записку.

Между тем погибший якобы служил в воинской части №11488, относящейся к ФСО, там числятся снайпера, которые обеспечивают безопасность первого лица государства, пишет Baza.

Ранее 9 марта 2020 года стало известно о смерти еще одного силовика — начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ненецкому автономному округу обнаружили мертвым в его квартире, которая находится в Нарьян-Маре.

«Это суицид. В УМВД по НАО проводится проверка, УМВД занимается организацией похорон», — рассказали ТАСС ведомстве.

РИА «Новости» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией, сообщил, что имеет подтверждение версии о самоубийстве. «Тело обнаружено в утренние часы в воскресенье в собственной квартире. Совершен суицид, проводится проверка. УМВД РФ по Ненецкому округу приносит свои соболезнования и решает вопрос по организации похорон», — отметил собеседник агентства.

Telegram-канал «Подъем» писал, что начальник регионального отдела по наркоконтролю мог покончить с собой из-за того, что его подозревали в связи с наркоторговцами. Возможно, он испугался того, что против него даст показания бизнесмен, которого недавно задержали.

Ранее правоохранители задержали хозяина клуба «Адреналин» — предположительно за распространение и продажу наркотиков. Более того, выяснилось, что ранее у погибшего были личные встречи с задержанным. Правоохранители предложили ему сотрудничество, однако официального подтверждения этой информации нет, передает «Подъем».

Еще одна трагедия произошла 21 января 2020 года в Центральном районе Санкт-Петербурга. Там, 62-летний Вячеслав Джексенов, подполковник службы в комитете по ЧС МВД Казахстана погиб от рук подростков.

По данным МВД, в день происшествия около дома №3 по Дегтярной улице между пенсионером и группой подростков вспыхнул конфликт – в ходе потасовки молодые люди ударили его по голове. Удар пришелся на затылок. Как пишет «Фонтанка», подростки били мужчину со спины.

На месте драки правоохранители нашли окурки, сообщают СМИ. В итоге, по данным петербургского главка МВД, сотрудникам удалось установить личности трех подростков, после чего их доставили в отделение и опросили.

Однако полицейские быстро отпустили молодых людей — им было нечего предъявить задержанным, так как кроме травмы головы и ссадин на теле пенсионера ничего не оказалось. Свидетели конфликта также отсутствуют.

Несмотря на это мотивы для нападения у молодых людей были, писала «Фонтанка». По данным СМИ, мужчина часто ругался с подростками, которые курили под окнами, из-за чего дым от сигарет тянуло в дом.

При этом, по данным Следкома, мужчина получил травму при входе в свою квартиру — упав, он ударился затылком об пол. Школьники действительно были там, однако они, напротив, пытались помочь пенсионеру и вызвали скорую помощь, которая увезла его в Мариинскую больницу, рассказывал «Мойке78» источник в правоохранительных органах города.

Между тем СМИ писали, что погибший числился в списке отличников и ветеранов МВД, имел звание мастера спорта по пожарно-прикладному спорту, а также многочисленные победы в спортивных соревнованиях Казахстана, сообщало агентство «Журналистские расследования». В Санкт-Петербург подполковник в отставке переехал только в 2014 году — здесь он открыл небольшой бизнес по консультированию местных предпринимателей.