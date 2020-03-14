По домам: школьникам рекомендуют дистанционное обучение

Российское министерство просвещения рекомендует региональным властям временно перевести учеников на дистанционное обучение, а также усилить меры санитарно-эпидемиологического контроля. К таким мерам необходимо прибегнуть из-за распространяющегося коронавируса, говорится в сообщении ведомства.

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В министерстве отметили, что в скором времени в большинстве регионов начнутся плановые каникулы. По данным Минпросвещения, эти рекомендации Роспотребнадзора были направлены «во все регионы страны». Они направлены на «усиление мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей».

«Рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения», — говорится в сообщении ведомства.

Учебные заведения во всех регионах страны должны предусмотреть меры по дезинфекции, контролю графиков уборки и проветривания помещений. В случае, если учебный процесс будет приостановлен, необходимо организовать работу так, чтобы это не сказалось на образовательном процессе.

Глава ведомства Сергей Кравцов обратил внимание, что дистанционное обучение можно осуществлять благодаря ресурсу Российской электронной школы. На этом сайте собраны более 120 тыс. уникальных заданий и видеоуроков. «У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», — приводит его слова «Коммерсант».

Работы по переводу школьников на дистанционное обучение начались уже в Санкт-Петербурге и Москве. Так, петербургский комитет по образованию решит в понедельник, стоит ли отправлять школьников на дистанционное обучение, передает «Фонтанка».

«В понедельник, 16 марта, школы работают в обычном режиме, но если родители сочтут необходимым, они могут оставить детей дома», — отметили в комитете.

Местные чиновники также отмечают, что в настоящее время рассматриваются различные варианты того, как в дальнейшем организовывать обучение. Окончательное решение будет принято в понедельник, 16 марта. При его принятии будет учтена позиция петербургского Роспотребнадзора, а также «текущая эпидемическая ситуация» в городе. Тем временем, в субботу, 14 марта, зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом в культурной столице России. Всего на территории Санкт-Петербурга находятся 4 инфицированных пациента.

В то же время председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева рассказала в комментарии ТАСС, что с понедельника родители смогут перевести своих детей на домашнее обучение.

«Для тех, кто по тем или иным причинам не может оставить ребенка дома, школы продолжат работу, будут организованы дежурные группы. Город готов обеспечить дистанционное обучение учащихся любых классов в любом количестве», — сказала она.

Москвичи также смогут решать, водить ли своих детей в учебные заведения. Изменения в указ мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности» в связи с профилактикой коронавируса были внесены 14 марта.

Согласно документу, образовательные учреждения должны «обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей».

При этом обычные уроки должны продолжаться. Сейчас в столице России обнаружены 14 случаев заражения коронавирусом. Три из них зафиксированы у несовершеннолетних, которые посещали школу.

«С 10 марта были закрыты классы этих учащихся. В настоящий момент на карантин закрыты здания, в которых они обучались. Все учащиеся этих корпусов находятся дома. В зданиях проведена заключительная дезинфекция», — сообщает оперативный штаб Москвы.

Там добавили, что уже установлен «полный круг всех близких контактов заболевших». «Шестеро родственников пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке. Четверо — в инфекционной больнице. Двое близких остались на домашнем карантине. Ни один из взрослых пациентов не посещал работу», — говорится в сообщении о 9 новых случаях заражения коронавирусом на 14 марта.