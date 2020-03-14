Лечение по-украински: Киев списал стариков

Недавно назначенный министром здравоохранения Украины Илья Емец заявил на заседании комитета Верховной рады, что от коронавируса COVID-19 «умрут все пенсионеры», об этом рассказал народный депутат Украины IX созыва от партии «Голос» Ярослав Железняк.

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Чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский дал своим гражданам три дня на возвращение из-за границы, затем в стране начинает действовать двухнедельное прекращение внешнего регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

Те украинцы, которые не успеют вернутся, должны будут обращаться в украинские консульства по месту пребывания, чтобы попытаться вылететь на родину нерегулярными рейсами.

«Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 0.01 16 марта, иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины. Ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни любыми другими средствами», — добавил Зеленский.

Месяц назад ученые проанализировали свыше 70 тыс. случаев заражения. Это исследование стало наиболее крупным с начала эпидемии. В 80,9% случаев болезнь протекает с легкими или умеренными симптомами, отмечают исследователи. Тяжелых случаев насчитывается около 13,8%, и лишь 4,7% — критические.

В группе риска — пожилые люди. Среди них самый высокий процент смертности — 14,8%. Среди детей в возрасте до девяти лет смертей не зарегистрировано. При этом известно как минимум два случая инфицирования новорожденных — они подхватили вирус от матерей.

В возрастной группе до 39 лет уровень смертности составляет всего 0,2% и с возрастом увеличивается: у сорокалетних риск умереть от коронавируса составляет 0,4%, у пятидесятилетних — 1,3%, к 70 годам доходит до 8% и продолжает расти.

Мужчины умирают чаще женщин — 2,8% против 1,7%. Также чаще жертвами становятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями.

Источник появления нового коронавируса до сих пор не определен, что увеличивает число различных теорий и мифов вокруг инфекции. Обычно подобные вопросы не поднимают официальные лица, однако заместитель главы информационного департамента МИД Китая Чжао Лицзянь заговорил о связи COVID-19 с США.

Дипломат обвинил американских военных в завозе вируса на китайскую территорию, где, собственно, и был зафиксирован первый случай заражения. В доказательство своей теории он привел слова главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который рассказал о случаях диагностирования коронавируса посмертно — причем инфекцию обнаружили у пациентов, болевших гриппом.

Из-за заявления Редфилда Лицзянь задался вопросами, когда в США появился «нулевой пациент», сколько человек инфицированы и в какие больницы они госпитализированы. Медик также допустил, что вирус мог попасть в Китай из-за американских военных.

«Америка должна быть прозрачной! Данные должны быть общедоступными! Соединенные Штаты должны [дать] нам объяснение!» — написал дипломат в Twitter, не пояснив, почему за вирус в ответе именно военные.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан не стал опровергать или подтверждать выводы своего коллеги. Международное сообщество имеет разные взгляды на происхождение вируса, но Китай считает, что это научный вопрос, пояснил дипломат.

Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году от больных ОРВИ. В последующее время коронавирусы почти не привлекали внимание исследователей, пока в Китае в 2002—2003 годах не была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS).

Заболевание было вызвано вирусом SARS-CoV. В результате болезнь распространилась на другие страны, всего заболело 8273 человека, 775 умерло (летальность 9,6 %). Вирус MERS-CoV является возбудителем ближневосточного респираторного синдрома (MERS), первые случаи которого были зарегистрированы в 2012 году. В 2015 году в Южной Корее произошла вспышка ближневосточного респираторного синдрома, в ходе которой заболело 183 человека, умерло 33.

В декабре 2019 года в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная свежеобнаруженным вирусом SARS-CoV-2. На полдень 14 марта 2020 года число зараженных составило 147 008 человек, погибших — 5 524 человек, выздоровевших — 72 305 человек.