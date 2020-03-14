Проследит ФСБ: Россия закроет границы с Польшей и Норвегией

Россия закрывает границы с Польшей и Норвегией, чтобы не допустить разрастания пандемии коронавируса COVID-19 – соответствующее поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Исполнителями данного решения назначены ФСБ, МВД и МИД России. Сухопутные границы с этими двумя государствами будут закрыты 15 марта. Исключение сделано для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций, а также поляков и норвежцев, имеющих вид на жительство в РФ.

Кроме того, глава кабмина поручил властям Москвы и Московской области обеспечить прохождение сотрудниками отдельных медицинских организаций курсов повышения квалификации по вопросам биобезопасности в подведомственных Роспотребнадзору учреждениях.

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID-19 внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», в частности, предусмотрев возможность свободного посещения школ в период пандемии.

«Обеспечить принятие решений о возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей», — говорится в указе.

Также в документе указано, что «распространение новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности». Первый случай заражения среди детей на территории РФ был выявлен 11 марта.

«У одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем», — указывалось в сообщении штаба по борьбе с инфекцией.

Юный россиянин был госпитализирован в детскую больницу им. З.А. Башляевой в Москве. Столичные больницы также перестали пускать посетителей из-за коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила ввести карантин и установить ограничения на допуск посетителей в столичные больницы.

На фоне происходящего Министерство просвещения России рекомендовало регионам временно переводить учеников местных образовательных учреждений на дистанционное обучение во избежание распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там рассказали, что направили во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей.

Накануне сообщалось, что Россия из-за вспышки COVID-19 с 16 марта ограничит осуществление регулярных авиарейсов в страны Евросоюза, кроме сообщения Москвы со столицами европейских государств. Кроме того, под временные меры подпадут рейсы в Швейцарию и Норвегию, кроме Женевы и Осло. Ограничение не коснется Великобритании.

Чуть ранее Международная организация гражданской авиации на своем четвертом заседании 219-й сессии подтвердила «настоятельную необходимость снижения риска в области общественного здравоохранения, связанного с распространением COVID-19 воздушным транспортом, и защиты здоровья авиапассажиров и авиационного персонала».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также сообщил, что руководство Совета Европы приняло решение отменить весеннюю сессию ПАСЕ в связи с распространением коронавируса. Проведение сессии было запланировано с 20 по 24 апреля.

«Решение принято на уровне руководства Советы Европы. Меры безопасности прежде всего», — сказал депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский дал своим гражданам три дня на возвращение из-за границы, затем в стране начинает действовать двухнедельное прекращение внешнего регулярного авиасообщения из-за эпидемии. Те украинцы, которые не успеют вернутся, должны будут обращаться в украинские консульства по месту пребывания, чтобы попытаться вылететь на родину нерегулярными рейсами.

«Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 0.01 16 марта, иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины. Ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни любыми другими средствами», — добавил Зеленский.

Саудовская Аравия также приостанавливает выполнение международных рейсов на две недели из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщается на официальной странице министерства иностранных дел страны в Twitter. Министерство обороны США вводит ограничение на поездки внутри страны в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте ведомства.