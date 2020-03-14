«Даю вам три дня»: как Зеленский закрывает Украину

Президент Украины Владимир Зеленский дал своим гражданам три дня на возвращение из-за границы, затем в стране начинает действовать двухнедельное прекращение внешнего регулярного авиасообщения из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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Те украинцы, которые не успеют вернутся, должны будут обращаться в украинские консульства по месту пребывания, чтобы попытаться вылететь на родину нерегулярными рейсами.

«Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 0.01 16 марта, иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины. Ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни любыми другими средствами», — добавил Зеленский.

Саудовская Аравия также приостанавливает выполнение международных рейсов на две недели из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщается на официальной странице министерства иностранных дел страны в Twitter.

Министерство обороны США вводит ограничение на поездки внутри страны в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Новые правила касаются американских военнослужащих, гражданских лиц минобороны и членов их семей. Запрещаются все внутренние передвижения указанных лиц, говорится в сообщении. Исключения возможны для неотложных поездок, необходимых в целях выполнения миссии или по гуманитарным причинам. Ограничение вступает в силу 16 марта и продлится до 11 мая 2020 года, отмечается в сообщении.

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 2 тысячи человек, сообщает CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), государственных и областных органов здравоохранения и правительств штатов.

На данный момент коронавирус диагностирован у 2033 человек в 48 штатах и округе Колумбия. Из всех зарегистрированных случаев 47 завершились летальным исходом.

Палата представителей Соединенных Штатов уже согласовала программу смягчения последствий распространения коронавируса для американцев. В рамках законопроекта предполагается выделить из бюджета для помощи жителей, заразившихся коронавирусом, около $50 млрд.

В частности, будет обеспечена финансовая помощь, выплачены пособия по безработице, также американским гражданам предоставят возможность бесплатно провериться на наличие коронавируса. Кроме того, будут предприняты меры по улучшению сложившейся экономической ситуации. Теперь законопроект направят в сенат.

Свыше 50 постоянных представительств стран при Организации Объединенных Наций (ООН) перевели сотрудников на удаленную работу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

На данный момент минимум 53 дипломатических миссии перешли на дистанционный режим работы. Подобные меры были приняты после появления информации о первом случае заражения коронавирусом в штаб-квартире ООН.

Британская королева Елизавета II отменила ряд ранее запланированных мероприятий из-за пандемии, говорится в сообщении Букингемского дворца.

Решение 93-летнего монарха продиктовано сложившейся ситуацией. В качестве «разумной меры предосторожности» ее план по посещению мероприятий был перестроен. Однако королева продолжит проводить в обычном режиме аудиенции с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Россия из-за вспышки коронавируса с 16 марта ограничит осуществление регулярных авиарейсов в страны Евросоюза, кроме сообщения Москвы со столицами европейских государств.

Кроме того, под временные меры подпадут рейсы в Швейцарию и Норвегию, кроме Женевы и Осло. Ограничение не коснется Великобритании, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с COVID.

Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19. Такие выводы позволяет сделать тот факт, что заболевших в Европе больше, чем в других частях света — кроме Китая, заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

На утро 14 марта в мире заболели коронавирусом 143 тыс человек, умерли 5,4 тыс, выздоровели — 72,3 тыс.