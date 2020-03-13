Смерть за рулем: на Москву обрушился штормовой ветер

Порывы штормового ветра привели к гибели одного из жителей столицы, еще несколько человек в разных частях города получили травмы. Об этом сообщают представители экстренных служб Москвы.

Проверку ЧП с погибшим уже начал Следственный комитет. По данным следствия, авария произошла в результате падения дерева на проезжавший мимо автомобиль. После удара машина проехала еще 100 метров и протаранила два других транспортных средства. Находившийся за рулем водитель погиб на месте.

Реклама

Еще одна жительница Москвы пострадала от падения вывески возле торгового центра «Перовский». Об этом рассказали в префектуре Восточного административного округа РИА «Новости»: «У ТЦ «Перовский» (Свободный проспект) на женщину упала вывеска. Пострадавшая в сознании, сама села в машину скорой помощи. Есть небольшое рассечение».

Женщина находится под наблюдением в столичной больнице №15.

Другую пострадавшую отправили в центральную городскую больницу в подмосковной Коломне после того, как штормовой ветер повалил на нее дерево. Сейчас ее состояние в норме, сообщил представитель экстренных служб региона РИА «Новости».

Под наблюдением врачей также остается 11-летний мальчик, которого придавило забором в подмосковном Ликино-Дулево. Тяжелая металлическая конструкция обрушилась из-за сильного ветра и накрыла ребенка и мужчину. Прохожие помогли им выбраться, после чего оба были госпитализированы. Мужчине наложили гипс на ногу и отпустили домой. По данным некоторых СМИ, мальчика решили отправить самолетом для оказания помощи в больницу Орехово-Зуево.

Кроме того, согласно информации ГУ МЧС РФ,

стихия повалила 210 деревьев на территории столицы, из них городские службы уже убрали 117. Из-за падения деревьев, заборов и вывесок были повреждены 48 автомобилей, зафиксировано два случая обрыва электропроводов.

«Подача электроэнергии восстановлена», — уточнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Неблагоприятная погода заставила измениться и сетку расписания рейсов в аэропортах Москвы. Как сообщает «Интерфакс», почти 70 рейсов были задержаны или отменены из-за сильного ветра.

Сейчас аэропорты работают в штатном режиме. В целом они аккредитованы по всепогодной категории, уточнил источник издания, однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

В связи со штормовым ветром 13 марта ограничения на вход ввели и московские парки, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка ТАСС. Там уточнили, что такое решение принимает руководство каждого отдельного парка в зависимости от особенностей территории.

Скорость юго-западного и западного ветра 13 марта составляет от 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Ночью ожидается западный ветер (до 10 м/с), местами с порывами до 17 м/с. Из-за таких погодных условий Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности до предпоследнего, «оранжевого». Он будет действовать до 21:00 13 марта на территории Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Московской областей и города Москвы.

В целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в главном управлении МЧС по Москве начал работу оперативный штаб. Спасатели рекомендуют обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями. Кроме того, москвичам не стоит ставить автомобили рядом с хлипкими конструкциями и деревьями.

«Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», — говорится в сообщении ведомства.

Жителей и гостей столицы также предупредили о сильном ветре с использованием мобильных средств громкоговорящей связи. «Всего в данных мероприятиях задействовано порядка 500 человек личного состава и более 100 единиц техники», — отметили в МЧС.