Прогулка по моргу: полицейских уволили после селфи с трупами

В Москве уволили главу уголовного розыска управления МВД по Щукинскому району Вячеслава Горнеева, а также его подчиненную — старшего лейтенанта полиции Татьяну Пурышеву, сообщили в пресс-службе ведомства.

13 марта в управлении безопасности ГУ МВД наткнулись на фотографию, на которой Горнеев и Пурышева позируют и улыбаются на фоне мертвых тел в московском морге №67.

В пресс-службе МВД заявили, что этот проступок «порочит честь сотрудников органов внутренних дел».

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Помимо отставки Горнеева и Пурышевой, от исполнения своих обязанностей также отстранили начальника уголовного розыска УВД по Северо-западному округу Сергея Гладышева. «Ряд должностных лиц будет привлечен к дисциплинарной ответственности за упущения в кадровой работе», — добавили в ведомстве.

По данным Telegram-канала «112», уволены также полковник полиции Алексей Кориненко и начальник щукинского отдела МВД России Иван Понятойкин.

Позже стало известно, что майор Вячеслав Горнеев мог быть одним из полицейских, которые подложили наркотики журналисту Андрею Евгеньеву, осужденному на три года колонии за хранение запрещенных веществ.

Редактор телеканала «Звезда» утверждает, что при задержании его избили, а затем ему подбросили наркотики. После ложного обвинения в наркоторговле, предъявленного журналисту Ивану Голунову, дело Евгеньева также было взято на контроль Центрального аппарата СК. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Этот извращенец, который меня избивал, пытал, угрожал. Его покрывали. Но я знал, что рано или поздно он доконает своих же ментов. Потому что он совсем окрылился уже, видимо. Он кокаиновый наркоман. Я все это пробил, но почему-то следствие ничего об этом не знает», — сообщил Евгеньев изданию.

Журналист также подчеркнул, что у Горнеева «синдром бога». «Он появляется у кокаинистов со временем, это такой сигнальчик, что нужно пока перестать употреблять. Так вот, видимо, этот Вячеслав эти сигнальчики перестал чувствовать и поэтому стал такие замечательные селфи фоткать вместе с трупами. Я не удивлюсь, если у них там вообще некрофилия была. Для меня это все неудивительно», — пояснил мужчина.

Между тем подчиненная Горнеева Татьяна Пурышева неоднократно выкладывала в соцсети фотографии на фоне спортивных машин марки Porsche. Зачем были сделаны снимки с трупами, она комментировать отказалась.

Это далеко не первый скандал, произошедший в морге. Меньше месяца назад, 21 февраля, в петербургское бюро судебно-медицинской экспертизы пригласили стриптизершу.

По словам завотдела судебно-медицинских экспертиз трупов Виктора Василенко, девушка выступала на корпоративе в честь 23 февраля.

На видеозаписи, которую сделал один из работников морга, видно, как стриптизерша в костюме морячки эффектно вылезает из коробки и начинает представление. Сотрудники бюро улыбаются и помогают девушке избавляться от одежды. При этом в помещении морга накрыт праздничный стол.

Годом ранее, в ноябре 2019 года, в Екатеринбурге также стало известно о сотруднике морга, который выкладывал фотографии трупов на своей странице в соцсети «Вконтакте». При этом мужчина сопровождал публикации глумливыми комментариями.

В сообществе «Типичный Екатеринбург» сообщили, что под фото с мертвым ребенком он мог написать: «И зачем крысенышу отдельный гроб? Он ведь и не пожил совсем? Его путь — труба крематория. А уж мы будем нюхать корни ромашек из-под земли».

Следствие установило, что профиль в соцсети принадлежал бывшему младшему лейтенанту полиции. В СК отметили, что мужчина не работает в правоохранительных органах с 2013 года. Его страницу заблокировали.