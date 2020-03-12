Хранил трупы дома: как серийный маньяк держал в страхе Саратов

В Саратове 60-летнего серийного маньяка Сергея Леонова приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима. По сообщению СК, за год мужчина изнасиловал четверых женщин, двоих из которых после убил.

По данным следствия, на первое преступление Леонов пошел 25 ноября 2018 года. Тогда он пригласил в гости 40-летнюю знакомую. Угрожая убийством, преступник изнасиловал ее, после чего удерживал в своем доме на протяжении нескольких дней.

Спустя два дня, 27 ноября, подумав, что теперь женщина останется с ним, мужчина решил взять ее с собой к приятелю. Пострадавшая смогла воспользоваться этой ситуацией и сбежать.

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Следствие сообщает, что она решила не сообщать в полицию о случившемся с ней, так как была напугана. Женщина рассказала о нападении, только когда ее пришли опрашивать в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

С того инцидента началась целая серия изнасилований и убийств, совершенных Леоновым. 14 декабря мужчина привел домой еще одну 45-летнюю женщину. Он также напал на нее с угрозами, а затем изнасиловал.

Женщина знала, что маньяку нужны деньги. Она уговорила преступника съездить к ее знакомому и взять у него в долг. Когда они вышли из дома, пострадавшая смогла сбежать.

Как и предыдущая жертва, жительница Саратова решила не обращаться в правоохранительные органы. Она пояснила следствию, что боялась мести насильника.

Первое убийство Леонов совершил 1 января 2019 года. Новогоднюю ночь саратовец проводил в своем доме с женщиной, с которой встречался на тот момент почти полгода — с лета 2018.

По версии СК, в утро после праздника они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Пара начала ссору, в ходе которой мужчина избил жертву кулаками и ногами. После этого он изнасиловал ее и ушел, оставив в доме одну.

Вернулся Леонов только вечером и сразу заметил, что изнасилованная женщина не подает признаков жизни. Испугавшись ответственности, он завернул ее тело в одеяло, перевязал веревкой и отнес в неотапливаемую комнату, где оно и пролежало вплоть до 6 февраля — только тогда его обнаружили правоохранительные органы.

В конце января того же года маньяк познакомился с еще одной женщиной, которую также пригласил к себе домой, где на тот момент все еще находился труп предыдущей жертвы. В течение нескольких дней новая подруга гостила у него.

В начале февраля между ними вспыхнул сильный конфликт. По данным следствия, Леонов вновь находился в алкогольном опьянении и опасался, что женщина найдет тело первой убитой. Он накинулся на подругу и стал бить ее кулаком по голове, а также ногами по телу.

После избиения маньяк изнасиловал женщину, а когда понял, что она скончалась, оставил ее рядом с предыдущей жертвой и ушел из дома. По данным СК, он начал жить у друзей.

«Помимо пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, был также удовлетворен иск потерпевших на общую сумму 2 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что почти месяц назад, 13 февраля 2020 года, в Москве арестовали 38-летнего Сергея Вотинцева, обвиняемого в серийных изнасилованиях. Нападения мужчина совершал в столичной гостинице «Измайлово».

По данным СК, на первое преступление мужчина пошел в августе 2019 года. Он познакомился с девушкой в интернете, после чего пригласил ее в гостиницу. Вотинцев обманом заманил жертву в номер, после чего, угрожая, изнасиловал. В январе 2020 года москвич совершил второе преступление по такому же сценарию — знакомство в сети и нападение в «Измайлово».

В ходе расследования выяснилось, что среди пострадавших от Вотинцева была еще одна женщина. Она сама обратилась в правоохранительные органы.

По ее словам, с мужчиной они познакомились в соцсетях. При встрече девушка села в машину предполагаемого преступника, где тот стал угрожать ей.

«Он сказал, либо я с ним занимаюсь сексом, либо я ему плачу деньги», — рассказывала потерпевшая Telegram-каналу Mash. Она заявила, что в итоге ей удалось откупиться — девушка отдала злоумышленнику две тысячи рублей и сбежала.