«Три толстяка»: суд решил судьбу забайкальской банды

В Чите Забайкальский краевой суд вынес приговор лидеру и пяти участникам организованной преступной группировки «Ключевские» — за 10 лет они совершили более 12 убийств. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

Реклама

По данным ведомства, банда действовала на территории Забайкалья с 1995 по 2005 год. Руководил преступной группировкой бывший секретарь комитета комсомола одного из читинских заводов Константин Ключевский, по фамилии которого группировка и получила свое название.

«Группировка ключевских сформировалась к 1993 году. Ее руководителями стали Константин Ключевский, его родственник Евгений Жаров и примкнувший к ним Леонид Калинин. Все они в свое время проживали в одном дворе, с детства общались, вместе занимались спортом и в 90-е годы сплотились в один кружок. Позже троица занялась еще и предпринимательской деятельностью», — отметили в СК

По данным СМИ, банда сразу взяла под контроль несколько точек Читы, вытеснив оттуда другие преступные объединения. После этого к середине 90-х в народе ОПГ начали называть «тремя толстяками» из-за крупного телосложения главарей: Ключевского, Жарова и Калинина.

Укрепившись в городе, они стали внедрять людей в Советы депутатов, используя родственные связи. Так, один из участников группировки по фамилии Гуськов удачно женился, и его теща, министр культуры Читинской области, по знакомству выделила ему гараж в местной филармонии. В дальнейшем там хранилось оружие банды.

Тогда в группировке прошли серьезные перемены: главари максимально отдалились от рядовых преступников, все распоряжения передавались через посредников по прозвищам Телкин и Непомнящий. Отмечается, что вне бандитской жизни все участники общались на равных.

«Такая конспирация, помноженная на дружеские связи, сыграла огромную роль: очень много преступлений, совершенных ключевскими, долгое время приписывали другим группировкам. Следствию пришлось тщательно разбираться с каждым эпизодом, чтобы суметь все доказать», — рассказывал изданию «Лента.ру» следователь Вячеслав Сюсин, добавив, что влияние «Ключевских» быстро распространилось на все Забайкалье.

В 1994 году 34-летний вор в законе Годерзи Ломтадзе по кличке Гоча Чохатаурский начал переговоры с «ключевскими» о разделе сфер влияния, после чего Калинин предложил его убрать — он лично организовал его убийство. Утром 17 января 1995 года Калинин позвонил Гоче и предложил встретиться — второй сел в автомобиль на переднее кресло, а сзади его задушили ремнем.

После этого в преступном мире началась суета — все ОПГ старались найти виновного в смерти вора в законе. В результате 1 сентября 1995 года было совершено первое покушение на Ключевского. Возле его дома в поселке Смоленка под Читой неизвестные расстреляли автомобиль главаря.

Злоумышленники скрылись, посчитав, что выполнили поручение, однако погиб только охранник-водитель.

В тот же день «три толстяка» узнали, что на месте убийства свидетели видели двух молодых людей, похожих на Юру Кутукова и Алексея Дукмасова — участников другой группировки, орудовавшей в Чите, под названием «джекичановские».

В итоге через три недели Кутукова и Дукмасова похитили и привезли к «трем толстякам». По версии следствия, похищенные под пытками признались в убийстве и сообщили, что приказ им отдал Черный клещ — правая рука начальника противоборствующей банды. После этого их отвезли в лес и задушили — тела закопали.

1 ноября 1997 года «толстяки» расправились с Сергеем Елгиным (Джеки Чан). «Ключевские» выследили его в ночном клубе Иркутска, после чего расстреляли.

Однако самое жестокое и необоснованное преступление, по мнению правоохранителей, банда совершила 18 октября 1998 года. Тогда две 20-летних девушки, Надежда Ананских и ее соседка и подруга Виктория Дорохова, шли по дороге после празднования дня рождения, вскоре возле них остановились «ключевские». В итоге они поехали на квартиру к девушкам, где занялись с ними сексом.

Однако вскоре между одной парой вспыхнул конфликт — девушка попросила любовника удовлетворить ее орально, после чего участник группировки избил ее, посчитав просьбу оскорблением. Они быстро помирились, однако штатный киллер Владислав Телкин переживал, что та обратится в полицию.

К вечеру второго дня совместного отдыха, когда вся компания вновь прилично выпила, бандиты предложили девушкам поехать к их знакомому врачу, который сможет убрать синяки. Правоохранители считают, что мужчины вывезли их в лес, где задушили и закопали.

Затем 23 июня 1999 года уже в Иркутске ключевские напали на предпринимателя и давнего приятеля главаря Калинина Сергея Ковальчука — тот одолжил ему $100 тыс. и, чтобы не возвращать, решил убить знакомого — киллер банды зарезал мужчину.

Затем Калинина задержали по подозрению в убийстве вора в законе Гочи, однако в июле 2000 года он был оправдан. Спустя два года «ключевские» начали операцию по устранению банды джекичановских — первым стал киллер Михаил Кравцов, его расстреляли. Затем через 2,5 месяца посредник между рядовыми и главарями группы по кличке Непомнящий организовал убийство второго лидера джекичановских — авторитета Ахмедова. Позже Непомнящий станет депутатом Читинской облдумы.

20 февраля 2003 года ключевские похитили и убили последнего из руководителей Джекичановского ОПС — Олега Дейнеженко. Бизнесмена, его жену и двоих детей расстреляли из пистолетов в их собственной квартире.

В марте 2004 года ключевские похитили и убили предпринимателя Погосяна: его ударили ножом, избили, вывезли в лес, придушили собственной майкой, сбросили в яму и добили несколькими ударами лопаты в шею.

После этого среди главарей ключевской ОПГ возник раскол. Лидеры Жаров и Ключевский решили прекратить бандитизм и стать бизнесменами — они заказали убийство третьего «толстяка» Калинина. Сам Калинин не подозревал, что его предали.

20 мая 2004 года в 10:00 Калинин вышел из дома с охранниками и сел в машину, чтобы ехать на встречу с друзьями и коллегами. При выезде из двора дорогу им перекрыла «девятка». Киллеры из трех автоматов расстреляли автомобиль — Калинин, его водитель и оба охранника погибли на месте.

После убийства Калинина Ключевский и Жаров сосредоточились на легальном бизнесе. Однако спустя некоторое время киллер группировки Телкин узнал, кто стоит за расправой над его близким другом. В итоге, собрав остальных членов банды, он организовал нападение на «толстяков». После их смерти ОПГ распалась и ушла в бизнес.

Спустя более 10 лет всех оставшихся в живых участников преступной группировки арестовали. В итоге их признали виновными в убийствах, похищении человека и бандитизме. Дмитрий Непомнящих и Александр Кудрявцев получили по 25 лет, Иван Дяжур и Александр Тюменцев — по 24 года, Виктор Дегтярев и Алексей Гуськов — по 23 года колонии строгого режима.