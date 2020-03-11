Зараза из Италии: 6 новых случаев коронавируса в Москве

В Москве выявили еще шесть случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

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Четыре человека, у которых диагностировали COVID-19, прилетели из Вероны 1 марта рейсом S7 3584, 29 февраля рейсом «Уральских авиалиний» 3510 и в тот же день — рейсом S7 3588.

Сейчас медицинские работники связываются с остальными пассажирами этих рейсов — прилетевшим из Италии людям отправили sms с требованием изолироваться от общества и немедленно вызвать скорую помощь. При этом в оперативном штабе по контролю коронавируса в Москве подчеркнули, что медицинские работники сами приедут для проведения осмотра.

Остальные два человека, по данным ведомства, заболели после контакта с теми, кто заразился ранее.

Одним из новых пациентов оказался ребенок. Сейчас он получает помощь в инфекционной больнице им. Башляевой. При этом несмотря на положительный результат тестов на коронавирус, у ребенка никакие симптомы пока что не выявлены.

В штабе мониторинга COVID-19 заявляют, что взрослые пациенты с момента заражения не ходили на работу, а несовершеннолетний пациент не посещал детский сад.

Круг близких контактов всех заболевших также уже был установлен. Сейчас три родственника одного из заразившихся обследуются в инфекционной больнице, трое были направлены в обсервационный центр, а еще трое находятся на карантине.

Четверо заразившихся коронавирусом получают медицинскую помощь в больнице в Коммунарке.

«Всего на сегодняшний день в столице выявлено 15 случаев заболевания», — заявляют в оперштабе.

Кроме того, двое заболевших были выявлены в Московской области — они также побывали до этого в Италии. Всего, как сообщает РИА «Новости» в России зафиксировано 28 случаев коронавируса нового типа с начала распространения болезни.

Напомним, на прошлой неделе, 5 марта, мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности. Он заключается в том, что москвичи, посещавшие страны, где зарегистрировано особенно много случаев коронавирусной инфекции, обязаны сообщить о своей поездке на горячую линию города, вызвать врача на дом, а также обеспечить себе двухнедельный карантин.

В числе стран, после посещения которых необходима самоизоляция, — крупнейшие государства Европы, такие как Италия, Франция, Германия и Испания.

Кроме того, работодатели Москвы обязаны измерять температуру сотрудникам на рабочих местах и отпускать домой тех, у кого она окажется повышенной.

С 10 марта также действует указ о недопуске до занятий учеников и студентов, посетивших страны, входящие в перечень Роспотребнадзора.

В этот же день для минимизации распространения коронавирусной инфекции Сергей Собянин запретил проведение массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек в столице. Так, отменили фестиваль «Крымская весна», а также празднование годовщины присоединения Крыма на Тверской. Все эти меры меры будут действовать в течение месяца — до 10 апреля.

Тем временем, ВОЗ официально объявила ситуацию с коронавирусом пандемией, в связи с чем в Кремле заявили, что внимательно следят за развитием событий, однако новых мер принимать не планируют.

«Пока от наших медиков мы каких-то дополнительных рекомендаций не получали. По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет», — сказал РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.