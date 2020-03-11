«Борьба не проиграна»: ВОЗ признала коронавирус пандемией

Нынешняя ситуация с распространением коронавируса по всему миру является пандемией, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил во время брифинга в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», — сказал он.

Ранее специалисты организации считали вспышку нового типа коронавируса эпидемией, но с многочисленными очагами. Глава ВОЗ отметил, что обеспокоен «вызывающим тревогу уровнем распространения и тяжести болезни, а также бездействия». По его словам, заболевшие этим вирусом зафиксированы в 114 странах. Их количество составило более 118 тыс. человек.

Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание, что слово «пандемия» не стоит «неосторожно» использовать. Он предупредил, что неправильное использование этого термина может привести к страху людей или «неоправданному согласию с тем, что борьба проиграна, и это приведет к ненужным страданиям и смертям».

Гендиректор организации отметил, что признание вспышки пандемией «ничего не меняет в оценке со стороны ВОЗ угрозы вируса». Кроме того, такая характеристика не изменит деятельность организации, а также задачи, которые стоят перед странами по всему миру в борьбе с инфекцией. Глава ВОЗ напомнил, что нынешняя вспышка — первая пандемия, вызванная коронавирусом.

Гебрейесус заявил, что государствам необходимо «предпринимать срочные и агрессивные действия», чтобы побороть коронавирус. В то же время он обратил внимание, что 81 страна мира пока не заявляла об обнаружении заболевших на своих территориях.

Кроме того, в 57 странах зарегистрированы не более 10 заболевших. В связи с этим он заявил, что государствам следует обратить внимание на сдерживание распространения вируса. Таким образом, ВОЗ, в целом, рекомендует продолжать «всеобъемлющий подход, в котором главной опорой должно быть сдерживание».

При этом следует соблюдать баланс «между защитой здоровья, минимизацией экономических и социальных сбоев и уважением прав человека», добавил глава организации.

Во время своего выступления в Женеве глава ВОЗ поблагодарил страны, где обнаружены новые очаги распространения коронавируса за предпринимаемые ими меры по «замедлению распространения вируса». Так, ранее большое количество случаев заражения было обнаружено в Иране, Италии и Южной Корее.

По данным портала DXY.cn, на 11 марта зараженными являются свыше 120,5 тыс. человек. Жертвами заболевания по всему миру стали более 4 тыс. человек. При этом от этого заболевания можно вылечиться, это доказали почти 70 тыс. ранее зараженных коронавирусом людей.

Из этих 120 тыс. зараженных по всему миру 10% зафиксированы только в Италии. Ранее глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что за 10 марта общее число случаев заражения среди итальянских граждан возросло на 2 тыс. человек. Выздоровевших в стране стало больше всего на 41 человека, то есть из больниц за все время выписались 1045 пациентов. «Мы зарегистрировали 196 летальных исходов», — заявил Боррелли. Таким образом, число жертв достигло 827.

Всего на территории Италии зафиксировано 12462 случая заражения коронавирусом, включая скончавшихся и выздоровевших.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны и места с нестабильной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, власти России решили ограничить с 13 марта полеты пассажирских самолетов в Италию, Германию, Испанию, Францию.

Кроме того, ведомство рекомендовало российским гражданам не посещать мероприятия с массовым скоплением людей, воздержаться от использования транспорта в часы пик, а также на время прекратить посещение торговых центров.

В сообщении Роспотребнадзора также давались рекомендации по использованию одноразовых медицинских масок в общественных местах. Только их необходимо менять каждые 2-3 часа. «Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа)», — добавили в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что симптомы вирусного заболевания схожи с проявлениями обычного гриппа. К явным признакам заболевания относятся высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

При подозрении на заражение следует остаться дома и вызвать врача, если самочувствие ухудшается.