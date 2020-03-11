«Борьба не проиграна»: ВОЗ признала коронавирус пандемией

ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции

ВОЗ признала, что распространение коронавируса является не эпидемией с многочисленными очагами, а пандемией. В организации призвали страны предпринять все меры по сдерживанию распространения этого заболевания, так как остаются страны, где еще не зафиксированы случаи заражения. Таким образом, отмечает ВОЗ, необходимо сделать все, чтобы вирус не проник на эти территории.

Нынешняя ситуация с распространением коронавируса по всему миру является пандемией, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил во время брифинга в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», — сказал он.

Ранее специалисты организации считали вспышку нового типа коронавируса эпидемией, но с многочисленными очагами. Глава ВОЗ отметил, что обеспокоен «вызывающим тревогу уровнем распространения и тяжести болезни, а также бездействия». По его словам, заболевшие этим вирусом зафиксированы в 114 странах. Их количество составило более 118 тыс. человек.

Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание, что слово «пандемия» не стоит «неосторожно» использовать. Он предупредил, что неправильное использование этого термина может привести к страху людей или «неоправданному согласию с тем, что борьба проиграна, и это приведет к ненужным страданиям и смертям».

Гендиректор организации отметил, что признание вспышки пандемией «ничего не меняет в оценке со стороны ВОЗ угрозы вируса». Кроме того, такая характеристика не изменит деятельность организации, а также задачи, которые стоят перед странами по всему миру в борьбе с инфекцией. Глава ВОЗ напомнил, что нынешняя вспышка — первая пандемия, вызванная коронавирусом.

Гебрейесус заявил, что государствам необходимо «предпринимать срочные и агрессивные действия», чтобы побороть коронавирус. В то же время он обратил внимание, что 81 страна мира пока не заявляла об обнаружении заболевших на своих территориях.

Кроме того, в 57 странах зарегистрированы не более 10 заболевших. В связи с этим он заявил, что государствам следует обратить внимание на сдерживание распространения вируса. Таким образом, ВОЗ, в целом, рекомендует продолжать «всеобъемлющий подход, в котором главной опорой должно быть сдерживание».

При этом следует соблюдать баланс «между защитой здоровья, минимизацией экономических и социальных сбоев и уважением прав человека», добавил глава организации.

Во время своего выступления в Женеве глава ВОЗ поблагодарил страны, где обнаружены новые очаги распространения коронавируса за предпринимаемые ими меры по «замедлению распространения вируса». Так, ранее большое количество случаев заражения было обнаружено в Иране, Италии и Южной Корее.

По данным портала DXY.cn, на 11 марта зараженными являются свыше 120,5 тыс. человек. Жертвами заболевания по всему миру стали более 4 тыс. человек. При этом от этого заболевания можно вылечиться, это доказали почти 70 тыс. ранее зараженных коронавирусом людей.

Из этих 120 тыс. зараженных по всему миру 10% зафиксированы только в Италии. Ранее глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что за 10 марта общее число случаев заражения среди итальянских граждан возросло на 2 тыс. человек. Выздоровевших в стране стало больше всего на 41 человека, то есть из больниц за все время выписались 1045 пациентов. «Мы зарегистрировали 196 летальных исходов», — заявил Боррелли. Таким образом, число жертв достигло 827.

Всего на территории Италии зафиксировано 12462 случая заражения коронавирусом, включая скончавшихся и выздоровевших.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны и места с нестабильной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, власти России решили ограничить с 13 марта полеты пассажирских самолетов в Италию, Германию, Испанию, Францию.

Кроме того, ведомство рекомендовало российским гражданам не посещать мероприятия с массовым скоплением людей, воздержаться от использования транспорта в часы пик, а также на время прекратить посещение торговых центров.

В сообщении Роспотребнадзора также давались рекомендации по использованию одноразовых медицинских масок в общественных местах. Только их необходимо менять каждые 2-3 часа. «Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа)», — добавили в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что симптомы вирусного заболевания схожи с проявлениями обычного гриппа. К явным признакам заболевания относятся высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

При подозрении на заражение следует остаться дома и вызвать врача, если самочувствие ухудшается.