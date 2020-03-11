Вербовали мусульман: ФСБ задержала террористов в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ при содействии полицейских и бойцов Росгвардии задержали четверых активистов местной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году).

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«Члены территориальной структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», — говорится в сообщении спецслужбы.

Они законспирировано работали на российском полуострове, организовывали массовые собрания, на которых пропагандировали террористическую идеологию и пытались вербовать местных мусульман в свои ряды.

В домах задержанных проведены обыски и изъяты запрещенные материалы. Следственное подразделение регионального Управления ФСБ возбудило на членов ячейки террористической организации несколько уголовных дел.

В конце прошлого года в Петербурге по решению Дзержинского районного суда были заключены под стражу фигуранты дела о подготовке теракта во время новогодних праздников — Никита Семенов и Георгий Чернышев.

Ранее задержанные дали признательные показания. Молодые люди занимались разведкой и искали места, где можно было бы устроить теракт. Такими локациями стали Казанский собор, а также торгово-развлекательный комплекс «Галерея» рядом с Московским вокзалом. Оба места расположены в центре города и обычно многолюдны.

По данным «Фонтанки», обвиняемые фотографировали эти места и с августа 2019 года присягали лидеру запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) Аль-Багдади. Как сообщает издание, молодые люди связывались с ним в мессенджерах.

Также в декабре 2019 года в исправительной колонии №2 Калмыкии выявили террористическое сообщество — его создал один из заключенных. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным ведомства, в 2013 году уроженец Республики Дагестан, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, создал свою террористическую ячейку и привлек туда более 100 осужденных.

В расследовании данного преступления участвовали Следком, ФСБ, ФСИН и полицейские, отметила Петренко. Пока СК РФ возбудил дело по ч. 1 и ч. 2 статьи 205.4 УК РФ «Создание террористического сообщества и участие в нем» только против 22 человек, причастных к созданию сообщества или состоящих в нем.

Большинство из них до сих пор находятся в колонии — пятерых, уже отбывших свой срок, правоохранители задержали на свободе в Дагестане, Краснодарском крае и Волгоградской области. Еще троих членов ячейки силовики ликвидировали в Дагестане, когда те оказали вооруженное сопротивление.

В прошлом году сотрудники правоохранительных органов предотвратили 50 преступлений террористической направленности, об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников. По словам главы спецслужбы, всего за год в стране было совершено три преступления такого рода.

«В текущем году сохранилась тенденция к снижению числа преступлений террористической направленности», — отметил силовик.

Он добавил, что в ходе контртеррористических операций за год были ликвидированы 32 боевика, в их числе — девять главарей. Также задержан 241 боевик, 41 главарь банд и 606 пособников террористов. За преступления террористической направленности в России отбывают наказание 2493 человека.

Кроме того, за год чекисты и полицейские пресекли деятельность 78 подпольных ячеек международных террористических организаций.

Боевики планировали нападения на общественные объекты и сотрудников правоохранительных органов. Активность террористов наблюдается во всех федеральных округах, добавил правоохранитель.

Террористическая угроза по-прежнему сохраняется, подчеркнул Бортников, но сотрудники органов продолжают бороться с ней. В частности, сотрудники ФСБ, полиция и сотрудники Росгвардии ликвидировали 83 нелегальные мастерские, в которых изготавливали оружие и боеприпасы. Были разгромлены восемь преступных групп, вывозивших оружие из зон военных действий.

Чуть ранее члены Меджлиса крымско-татарского народа (экстремистская организация, запрещена в России) анонсировали поход на Крым — они назвали акцию «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».

По словам лидера организации, бывшего депутата Верховной рады Рефата Чубарова, Москва в последние несколько лет нарушила все международные нормы закона и шествие должно «помочь вернуть Россию в правовые рамки».

«Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства — на Крымский полуостров. Мы идем к себе домой», — заявил Чубаров.

Он добавил, что подготовка займет несколько месяцев, поэтому дата пока не установлена. Лидеры Меджлиса обратятся также к международным организациям с просьбой поучаствовать в марше.